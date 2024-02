«Quiero hacer un llamamiento a las autoridades españolas. Si aparezco muerto en una cuneta o le pasa algo a mi mujer y a las tres niñas que tengo quiero que sepan que han sido ellos. Vivo con mucho miedo. Me han amenazado. Yo soy repartidor de Glovo y estoy todo el día dando vueltas por la calle en moto. Pueden aprovechar cualquier momento para matarme», apunta Imtiaz, el inquilino que fue brutalmente agredido por seis personas, entre ellos el propietario de su vivienda.

«Tengo contrato en vigor hasta el año 2027. Soy puntual en el pago y además tenía una muy buena relación con el casero. El problema vino cuando me dijo que tenía que rescindir el contrato para ponerlo en alquiler vacacional y así él ganaría mucho más dinero por la vivienda. De un día para otro comenzaron las amenazas hasta que se presentaron seis hombres en mi casa, me golpearon y trataron de hacerme firmar la renuncia del contrato a base de golpes», añade el inquilino visiblemente afectado. «Cuando me tenían rodeado el calvo y otro hombre que aparece en el vídeo sacaron unas placas de policía y me amenazaban diciendo que eran agentes y que me iban a detener si no firmaba y me marchaba de la casa. Cuando llegaron los verdaderos policías les entregué los vídeos y se los llevaron detenidos», apunta Imtiaz.

Según el denunciante, desde hace meses el propietario le obligaba a pagarle una cantidad de dinero del alquiler en negro para no declararlo. A la llegada de un equipo de Ultima Hora a la vivienda de la víctima la casa aun tenía restos de sangre por todas las habitaciones y la cerradura de la puerta principal totalmente reventada.