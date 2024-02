Investigan en Palma a un hombre por sustraer 8.000 euros a un jubilado al que conoció en la calle

Un juzgado de Instrucción de Palma investiga a un hombre, español de mediana edad, acusado de apropiación indebida al sustraer 8.000 euros de la cuenta corriente de un jubilado al que conoció en la calle en verano de 2022. El sospechoso, asistido por el abogado Nicolás Sosa, se acogió a su derecho a no declarar ante el magistrado.

Los hechos, según fuentes judiciales, se remontan a hace ahora año y medio. El perjudicado no tenía ningún tipo de relación con sus hijos y al sentirse solo, a pesar de tener plaza en una residencia, entabló amistad con un varón al que se encontraba día tras día por la calle. La relación fue a más, hasta el punto de que el jubilado le hizo depositario de su cartilla de ahorros y le facilitó el número PIN. Todo ello para que realizara pequeños reintegros para cubrir los gastos del anciano.

A partir del mes de agosto, concretamente del día 11, se fueron detectando movimientos bancarios de dicha cuenta a través de reintegros en cajeros. En nueve meses se retiraron un total de 8.040 euros. Durante ese tiempo el anciano dejaba de abonar, sin él saberlo, las mensualidades de la residencia pública donde vivía.

Esos reintegros no fueron realizados por el jubilado. Y no podía ser otro que su nuevo amigo. La víctima le reconoció a sus sobrinas, tiempo después, que estaba preocupado por lo ocurrido y les otorgó plenos poderes, bajo supervisión de un notario, a ellas. En marzo del pasado año, el jubilado revocó la potestad que tenía el investigado en su cuenta corriendo y puso el caso en manos del juzgado. Hace unos días, el sospechoso fue citado como investigado por un juzgado de Instrucción de Vía Alemania, en Palma. El hombre se acogió a su derecho a no declarar.