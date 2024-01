Un juez de Barcelona ha impuesto una multa de 500 euros al productor televisivo Josep Maria Mainat por incomparecer en un juicio previsto este jueves contra su exmujer Angela Dobrowolski, que está acusada de agredirlo, y ha suspendido la celebración de la cita judicial sin fijar una nueva fecha. El titular del juzgado de lo penal número 19 de Barcelona ha acordado, a petición de la Fiscalía, la suspensión del juicio, donde Dobrowolski afronta una petición de pena del ministerio público de nueve meses prisión por agredirle en 2019, un año antes de intentar presuntamente matarlo.

El juez ha estimado la petición de Fiscalía, que consideraba imprescindible el testimonio de uno de los componentes del grupo 'La Trinca' y víctima de la presunta agresión, y le ha impuesto una sanción económica porque considera que estaba «debidamente citado» para este jueves. El ministerio público sostiene en su escrito de acusación que en Semana Santa de 2019 Dobrowolski mantuvo una discusión con su entonces marido y padre de sus hijos en el domicilio familiar de Barcelona.

Según la Fiscal, Dobrowolski, en el transcurso de esta discusión, y «guiada con el propósito de menoscabar la integridad física» de su marido, le lanzó una caja de madera que contenía medicamentos, el taburete del piano, y le golpeó en repetidas ocasiones con un cojín. La procesada -prosigue el escrito del fiscal- también agredió a Mainat en la cocina con un tarro de cristal de mermelada que había en la encimera.

La exmujer está acusada de un delito de lesiones en el ámbito familiar a Mainat, que no reclama ninguna indemnización por estos hechos. Como consecuencia de esta agresión con el tarro de mermelada, Mainat sufrió una herida incisa para cuya curación no precisó de asistencia sanitaria. Por su parte, fuentes cercanas a Mainat han afirmado a EFE que el productor televisivo no ha recibido el requerimiento para acudir a declarar como testigo, quien además se retiró como acusación en esta causa.

Dobrowolski tampoco se ha presentado al juicio para el que estaba citada esta mañana, aunque al tratarse de una petición de pena inferior a dos años no estaba obligada a comparecer, y podía ser juzgada en ausencia. Este incidente se produjo un año antes de que Dobrowolski intentara presuntamente asesinar a Mainat con una inyección de insulina la madrugada de 23 de junio de 2020, que le causó un coma hipoglucémico del que logró recuperarse. El juicio por el intento de asesinato de su exmarido, en el que la Fiscalía pide 16 años de prisión, comenzará el próximo 15 de julio en la Audiencia de Barcelona.