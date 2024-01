Acepta seis meses de cárcel por enseñar vídeos porno a menores en Palma

Un juzgado de lo Penal de Palma condenó este jueves a seis meses de prisión a un hombre, de nacionalidad colombiana, por enseñar vídeos porno que tenía en su móvil a tres chicos menores de edad en plaza de España en noviembre de 2022. El procesado aceptó la pena tras un acuerdo de conformidad antes de la celebración de la vista.

El varón, que se declaró culpable de un delito de exhibición de material pornográfico entre menores de edad, tendrá que indemnizar a cada una de las víctimas con 300 euros y no podrá acercarse ni comunicarse con ellos durante dos años. No entrará en prisión siempre y cuando no vuelva a delinquir en dos años y complete un curso de educación sexual.

El incidente enjuiciado tuvieron lugar sobre las 3.00 horas del día 1 de noviembre de 2022. El procesado se encontraba en las inmediaciones de la plaza de España y se encontró con tres chicos, todos de 15 años. Les preguntó cómo podía ir al parque de Ses Estacions y los jóvenes se ofrecieron a acompañarlo. Durante el trayecto, y a pesar de que sabía que eran menores, les preguntó que si se masturbaban y si les gustaría «ser violados».

Al mismo tiempo que esto ocurría les mostraba vídeos pornográficos que almacenaba en su teléfono móvil, a pesar del rechazo de los perjudicados a lo que estaban escuchando y viendo del procesado. Los menores denunciaron lo que acababa de pasar y el sospechoso fue arrestado meses después, el 16 de marzo de 2023. Tras el acuerdo alcanzado entre las partes antes de celebrarse la vista, la magistrada dictó sentencia 'in voce'.