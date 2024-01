Preocupación máxima en el Ajuntament de Calvià tras ser víctima sus servicios informáticos de un ciberataque de Ransomware. Se trata de un secuestro de datos sensibles de información municipal dirigido a extorsionar y solicitar con posterioridad un rescate económico. Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso Última Hora, el ataque se produjo durante la madrugada del sábado. Nada más tener constancia del caso, expertos informáticos, jefes de sección y dirigentes políticos han constituido un comité de crisis para coordinar la gestión de la incidencia.

Desde un primer momento se está trabajando para coordinar la gestión y restablecer la situación de normalidad y solucionar los problemas que pueda haber producido en los servicios municipales.

La Dirección de Servicios Generales del Ajuntament ha informado a todo su personal que en esta primera fase del ciberataque los trabajos se focalizan en su contención. En paralelo, el Servicio de Informática, acompañado de un equipo de especialistas, está trabajando en los preceptivos análisis forenses, así como en los procesos de recuperación de los servicios afectados. El funcionariado está previsto que durante la jornada de este lunes reciba consignas de obligado cumplimiento por parte de las diferentes jefaturas de servicio a través del correo corporativo donde se les informará también de las pautas que deberán seguir.

Nada más incorporarse a su puesto de trabajo deberán cambiar todas las contraseñas de acceso: principalmente la de Windows (cuando puedan acceder al sistema) y la de Google. «Se recomienda poner especial atención a la hora de abrir los correos electrónicos de procedencia desconocida, no descargar archivos adjuntos de correos no verificados previamente y no responder a mensajes ni abrir archivos o URLs desconocidas», comunicaba Carmen Oliver, directora del departamento de Servicios Generales. Por el momento, se desconoce si los ciberdelincuentes han solicitado un rescate por los datos 'secuestrados' y la autoría del mismo. Una vez confeccionado el informe forense informático se aportará a la correspondiente denuncia ante la Unidad de Servicios Telemáticos de la Guardia Civil.