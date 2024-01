Absuelto un feriante acusado de retener y abusar de una joven con discapacidad en s'Illot

La Audiencia de Palma ha absuelto a un feriante acusado de retener dos días y abusar sexualmente de una joven de 32 años con discapacidad en una caravana de s'Illot. El tribunal de la Sección Segunda sostiene que no ha quedado probado que el hombre quitara la ropa a la mujer para verla desnuda ni le diera un beso sin su consentimiento. Tampoco se ha demostrado que estuviese encerrada en la caravana contra su voluntad.

Los hechos que se enjuiciaron a finales del pasado mes de octubre se remontan a la noche del 24 de agosto de 2017. La joven, que tiene una discapacidad psíquica del 65 por ciento, acudió a la feria de s'Illot donde estuvo hablando con el acusado y se quedó en su caravana. Al día siguiente estuvo todo el día con el procesado hasta que en la madrugada del 26 de agosto llegaron sus hermanos y la encontraron en el vehículo. El padre de la chica denunció al feriante dos días después ante la Policía Nacional.

La mujer no declaró en el juicio y el hombre explicó que era consciente de que "no estaba muy bien de la cabeza", pero que no se aprovechó de esta circunstancia ni la besó. "Habiendo negado el acusado los hechos, la Sala se queda sin ninguna prueba", indican los jueces.

"La denunciante no ha sido capaz de declarar en ninguna de las dos sesiones, pese a que en la segunda trató de hacerse a través de facilitadoras especializadas", añaden en la sentencia a la que ha tenido acceso Última Hora. "Carecemos de ningún elemento probatorio que nos permita reconstruir lo que ocurrió desde que llegó a la feria de s'Illot hasta que fue encontrada por sus hermanos".

La Fiscalía reclamaba una condena de siete años de cárcel para el hombre, que fue defendido por el abogado Ignacio Ribas, por un delito continuado de abusos sexuales y detención ilegal y que indemnizar a la denunciante con 10.000 euros.