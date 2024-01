–He venido a Mallorca a limpiar mi nombre.

El hijo del exfutbolista George Best, leyenda del Manchester United, se ha sentado este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Palma acusado de abusos sexuales a una joven en un Beach club de Ibiza el 22 de abril de 2022.

Calum Milan Best, de 42 años, solo ha respondido a las preguntas de su abogado, Jaime Campaner, y ha negado las acusaciones. El hijo del mítico futbolista irlandés ha contado que la denunciante le pidió dos fotos y que cuando salió a fumar con un amigo le siguió. «No estuve a solas con la víctima».

El acusado, modelo y estrella de reality shows, cree que le mujer le denunció porque no estuvo «muy dispuesto» a hacerse fotos con ella. «Yo no bebo, hace 15 años que presido en Inglaterra una asociación de niños con padres alcohólicos». La joven, que ha declarado a través de videoconferencia, ha confirmado los abusos. Ha asegurado que el hombre le besó sin su consentimiento y que después le obligó a tocarle los genitales.

-¿Por qué cree que le denunció?- ha preguntado su letrado.

He pensado mucho en esto. Lo único que puedo creer es que yo no estaba muy dispuesto a hacerme fotos con ella y, a lo mejor, no le gustó eso. Yo sé que en el Oceans Club la gente se emborracha mucho. Yo leí su declaración y creo que había mucho alcohol de por medio. No creo que esas acusaciones las hubiera realizado si no hubiera bebido.

Un socio del enjuiciado ha comentado que no recuerda ninguna discusión entre Calum y la mujer y que no le vio intimar con nadie. «Es habitual que la gente le pida fotografías porque ha aparecido en numerosos programas de televisión de Inglaterra y su padre era un conocido futbolista». El testigo ha manifestado que aquella noche bebieron champagne en el establecimiento situado en Sant Antoni de Portmany.

La Fiscalía sostiene que Calum Milan Best tuvo un pequeño altercado con la mujer porque aparecía en algunas de las fotografías que ella había tomado con sus amigas. Después de este incidente, la perjudicada se dirigió a una zona apartada del público en la que coincidió con el acusado y abusó de ella.

El fiscal Miguel J. Tous, en su informe, ha indicado que la denunciante ha sido clara, coherente y persistente en la incriminación durante todas las frases del procedimiento penal. «La víctima no conocía al acusado ni sabía que fuera famoso en Reino Unido. Se hizo una serie de fotos y, posteriormente, cuando se realizaba un vídeo con una amiga este hecho molestó a Calum Milan Best, que se dirigió a ellas para que borraran el vídeo», ha remarcado el representante del Ministerio Público.

«Hemos podido entender por qué le molestó el vídeo. Cabe la posibilidad que estuviera bebiendo o brindando con champagne. Calum Best ha manifestado que no bebe desde hace 15 años porque preside un asociación de niños con padres alcohólicos. No queda muy bien que se suba a las redes unas imágenes del presidente de la asociación bebiendo o brindando con champagne», ha añadido

El abogado del hijo del futbolista al que apodaban como el quinto Beatle ha insistido en que la acusación es endeble, carece de enjundia y la atribuido a un posible disgusto de la denunciante. «Este enfado, unido al alcohol, es un cóctel molotov que le pudo llevar a crear un relato que no se ajusta a la realidad».

La defensa de Calum Milan Best, que solicita su absolución, ha afirmado que el testimonio de la denunciante está huérfano y que la acusación pública podría haber propuesto como testigo a una amiga o al personal del local. «La Fiscalía reclama tres años de prisión con un absoluto déficit probatorio».

El hijo de George Best, el futbolista que levantaba pasiones en las gradas de Old Trafford, en las calles y en la prensa, se ha dirigido al tribunal de la Sección Primera y ha hecho uso del turno de la última palabra.

-Gracias por su tiempo y por escuchar mi testimonio.