Veintiún motoristas perdieron la vida en accidentes de tráfico en 2023 en Baleares (14 en Mallorca, uno en Menorca, cuatro en Ibiza y dos en Formentera), según el balance provisional de datos publicado por la Dirección General de Tráfico (DGT). Son el 55,26 % de los fallecidos en accidentes de tráfico en las vías urbanas e interurbanas de Baleares en el último año.

La mayoría de accidentes (17) se produjeron en vías interurbanas. Diez motoristas fallecieron en accidentes de moto en carreteras de Mallorca, uno en Menorca, cuatro en Ibiza y dos en Formentera. En el interior de núcleos urbanos de población (calles y travesías) perdieron la vida otros cuatro motoristas en 2023, todos ellos en Mallorca.

A estas cifras hay que añadir dos ciclomotoristas muertos, ocho peatones y siete ciclistas, todos ellos considerados ‘conductores vulnerables’. Representan el 70.37 % de los fallecidos en accidentes de tráfico en Baleares en 2023, un año negro para la conducción en las Islas.

En 2023 la Dirección General de Tráfico (DGT) registró 51 siniestros mortales en las vías urbanas e interurbanas de Baleares, la mayoría (34) en Mallorca. Le siguen Ibiza (11), Formentera (4) y Menorca (2). Al total de conductores fallecidos en 2023 (42 personas) hay que añadir ocho peatones y cuatro pasajeros muertos a consecuencia de accidentes de tráfico lo que suma un total de 54 personas fallecidas.

La mayoría de las muertes (35 conductores, tres peatones, tres pasajeros) se produjeron en carreteras mientras que 13 personas perdieron la vida en calles y travesías de las ciudades y pueblos de Baleares Es el territorio de España en el que más ha aumentado el número de muertos en carretera en este periodo.

Cabe recordar que, ante el aumento constante de la siniestralidad entre el colectivo de motoristas en España, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska anunció la semana pasada que se implementarán nuevas medidas en 2024 encaminadas a mejorar su seguridad. La DGT dice que obligará a utilizar un casco integral o modular y guantes homologados cuando los motoristas circulen por carretera. Anuncia además que establecerá un curso obligatorio para los conductores con permiso B con tres años de antigüedad que quieran conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos.

Las muertes de motoristas han aumentado un 19 % en las carreteras de España en el último año pasando de 254 motoristas fallecidos en 2022 a 299 muertos en 2023. La Plataforma para el Entendimiento, la Amabilidad y Seguridad en la Carretera (Please) nació en el año 2015 en Baleares para tratar de frenar la tendencia de la siniestralidad en las carreteras, especialmente la muerte de los usuarios vulnerables. Victor Tascón es su presidente.

«Las cifras de 2023 no son buenas para Baleares, es la comunidad autónoma que sale peor parada y eso fortalece nuestro mensaje. No podemos esperar parados a ver cómo evolucionan las estadísticas. Las medidas fundamentales para combatir la siniestralidad pasan por la formación y por la interiorización de un mensaje básico: Hay que llegar y llegar sano, si tardo cinco minutos más ¿qué es eso comparado con perder la vida? Más si hablamos de las Islas donde las distancias son cortas», dice el presidente de Please.

La plataforma ofrece una «receta sencilla»: «Formación, cumplimiento de las normas y respeto a los demás conductores». Avisa de que «se ven verdaderas barbaridades» en las vías urbanas e interurbanas de Baleares. Desde motoristas sin casco, hasta conductores de turismos sin cinturón de seguridad o utilizando el teléfono móvil. «Son cosas que parece que están superadas, pero al final muchas personas incumplen normas básicas», dice Tancón.

El presidente de Please confirma que las causas más comunes de accidentes son el uso del teléfono móvil y el consumo de drogas y alcohol. En 2022 se registraron 32 muertes en siniestros viales en las Islas, 22 menos que en 2023.

«El modelo actual que tenemos en España hace que una persona entre los 16 y los 18 años hacen un examen y nunca más lo vuelven a hacer. Es algo sorprendente en otros países. Es cierto que hay que pasar un psicotécnico para renovar el carnet pero ya sabemos cómo funcionan». Añade el presidente de Please.

Hombre español sin casco o cinturón

En el año 2023 la entidad ha realizado cinco jornadas en colegios y distintas sesiones de formación con colectivos vulnerables como los ciclistas. «Revisamos las cifras de accidentes, insistimos en cosas recurrentes y tratamos de aportar nuestro grano de arena», concluye Tancón.

La mayoría de fallecidos en siniestros mortales en 2023 en Baleares son hombres (42) mientras que 12 mujeres han muerto en accidentes de tráfico este último año en las Islas. 25 de los fallecidos no utilizaban casco o cinturón. 38 de las personas que perdieron su vida en siniestros viales eran de origen español, cuatro eran extranjeros comunitarios y 10 extranjeros no comunitarios.

En cuanto a la tipología de los vehículos implicados aquellos que tienen una antigüedad mayor de 10 años son los mayoritarios (23) seguidos de las motocicletas (19) y las bicicicletas (7). Seis vehículos de alquiler estuvieorn envueltos en accidentes viales con fallecidos. También dos ciclomotores.

En contra de lo que buena parte de la población pueda pensar la mayoría de accidentes mortales se produjeron de día (30) y 21 de noche. 30 tuvieron lugar en días laborables y 20 en fin de semana. En la estadística de la DGT solo consta un accidente mortal en día festivo. Por franja de edad la mayoría de los fallecidos (54) eran mayores de 14 años. Solo consta la muerte de un menor de 14.