El 2023 ha sido un año negro en las carreteras de Baleares que prácticamente duplican el número de víctimas mortales respecto a 2022, pasando de 25 a 41 fallecidos. Es el territorio de España en el que más aumenta el número de muertos en vías interurbanas. Así se desprende del Informe de siniestralidad mortal en vías interurbanas Año 2023 que ha presentado este jueves en Madrid el Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska.

La cifra de muertos es la mayor registrada en Baleares desde el año 2017 cuando se contaron 48 fallecimientos en accidentes de tráfico. No obstante, no se puede obviar que el 2023 ha sido el año con mayores cifras de movilidad en España y Baleares no escapa a este fenómeno.

Los datos que han dado a conocer el Ministerio del Interior y la Dirección General del Tráfico tienen carácter provisional y comprenden el periodo comprendido desde las 00.00 horas del 1 de enero de 2022 hasta las 23.59 horas de 2023. Este último año se han registrado 1.048 accidentes mortales en vías interurbanas de España con un total de 1.145 fallecidos y 1.145 hospitalizados.

La cifra de fallecidos en las carreteras de Baleares es la segunda más alta del histórico de siniestralidad en las carreteras de las Islas solo superada en 2016 y 2017. En estos dos años 48 personas perdieron la vida en vías interurbanas.

Baleares es el territorio de España en el que más aumenta el número de muertes por accidentes en la carretera, con 16 fallecidos más que en 2022. Si miramos el cómputo nacional de fallecimientos, han muerto 3 personas menos que en 2022 en las vías interurbanas de España.

Sin contar los años de la pandemia las cifras de mortalidad de la DGT en las carreteras de España son las quintas más bajas de la última década. 2019 fue el año con menos muertes en accidentes de carretera en España con 1.101 víctimas. El 2019 es también el año con menos muertos en carretera en baleares, concretamente 25 personas.

A nivel nacional la siniestralidad experimenta una «tendencia relativa de estabilidad en la última década» con tres personas fallecidas y 12 heridos hospitalizados al día, según la DGT.