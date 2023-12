Emotiva carta del padre del turista alemán asesinado en Mallorca a los investigadores del caso

La Policía Nacional detuvo a varios jóvenes por asesinar a un turista alemán en Palma. Los hechos se remontan al pasado mes de octubre del año 2022. Lo que en un primer momento parecía que era un accidente o imprudencia por parte de un turista borracho, tras una exhaustiva investigación policial se ha demostrado que fue un asesinato. Meses después, el padre de Tim, el joven alemán de 20 años que fue brutalmente asesinado, remite una emotiva carta a los investigadores del caso.

A las Autoridades Españolas. Guxhagen, 19,11,2023

Estimadas Señoras y Señores.

Después de semanas y meses difíciles de luto e incertidumbre, es nuestra más profunda necesidad expresar nuestro más sincero agradecimiento a las autoridades mallorquinas y a su personal. ¡Gracias!

Cuando nos enteramos de la muerte de nuestro querido hijo Tim el 9 de octubre de 2022, el mundo se derrumbó para nosotros. Para empeorar las cosas, a primera vista parecía que la causa había sido un accidente bajo los efectos del alcohol. Los medios de comunicación de España y Alemania informaron de la muerte y se sugirió que Tim se había quedado dormido borracho y desorientado en la autopista.

Inimaginable para nosotros, sabíamos exactamente, lo sentíamos, que Tim no había entrado en la autopista voluntariamente. Estábamos muy preocupados de que la investigación no continuará, los hechos del caso estaban claros según los medios de comunicación, así que presentamos una denuncia en Alemania el 11.10.2022 contra personas desconocidas por el asesinato de Tim.

El 11.10.2022 por la noche recibimos una llamada de Palma de Mallorca, el Sr. Ruiz del Grupo de Homicidios se puso en contacto y quería hablar con nosotros sobre Tim y su muerte. Al principio, la llamada fue otro shock: ¡El Grupo de Homicidios!. Al mismo tiempo surgió algo parecido al "alivio", nuestras dudas sobre la versión mediática de la muerte estaban justificadas. El Sr. Ruiz nos explicó que existía un testigo muy insistente, que había visto a Tim siendo arrojado desde un vehículo. Por ese motivo, desde hacía unas horas se había hecho cargo el Grupo de Homicidios, para aclarar las circunstancias de la muerte. Desde ese momento estuvimos seguros de que los autores no se saldrían con la suya. Incluso el hecho de que el cuerpo de Tim tuviera que ser sometido a una segunda autopsia y que no pudiera estar en Alemania a tiempo para el funeral, siendo muy doloroso para nosotros, la esperanza de que se hiciera justicia con Tim era más importante. La petición del Sr. Ruiz de no contarle a nadie, realmente a nadie, nada sobre la investigación del homicidio fue muy estresante para nosotros, pero al mismo tiempo era lo último que podíamos hacer por nuestro hijo. Al mismo tiempo, el mundo en Hesse empezó de repente a girar de otra manera: recibimos incontables mensajes de condolencia, todos con el mismo tenor: «Tim nunca se habría tumbado voluntariamente en la autopista y le echamos mucho de menos». Entre familiares, amigos y conocidos había un desconcierto total y pudimos apreciar lo importante que era Tim para tantas otras personas.

El teatro de aficionados canceló sus representaciones, los actores veían fuera de lugar representar una obra feliz, cuando uno del grupo había fallecido. El equipo de fútbol de Tim canceló todos los partidos durante varias semanas y los tiempos de entrenamiento se utilizaron para la rehabilitación emocional, ya que habían estado juntos en Palma unas semanas antes de la muerte de Tim. La asociación de árbitros ordenó guardar un minuto de silencio en todos los partidos y los árbitros pitaron los partidos con camisetas negras. Durante el funeral, los 400 asientos de la iglesia no fueron suficientes para el servicio fúnebre, y otros 300 amigos y conocidos de Tim se reunieron fuera.. y no podíamos decirle a nadie que Tim había sido víctima de un crimen violento, no podíamos corregir la cobertura negativa de los medios, para nosotros una una carga adicional, pero que estábamos dispuestos a soportar.

Los asesinos de Tim, el joven alemán de 20 años, en prisión

El Sr. Ruiz nos contactaba en plazos variables con vagas indicaciones de ligeros éxitos en la investigación. Llamadas que se esperaban con impaciencia, pero que al mismo tiempo siempre nos costaron muchas fuerzas. Pero nos dieron fuerzas para creer que se lograría detener a los autores. Semanas y meses, días conmemorativos importantes como Navidad, el cumpleaños de Tim y el aniversario de su muerte pasaron y seguía sin haber señales de éxito en la investigación. Amigos y conocidos perdieron la esperanza de averiguar con certeza lo que realmente había sucedido y también empezamos a tener dudas y preocupaciones.

Pero la siguiente llamada del Sr. Ruiz nos daba esperanza y nuevas fuerzas. En repetidas ocasiones consiguió convencernos del éxito a largo plazo de la investigación y de la necesidad de guardar silencio al respecto. Nos dio la certeza de que las autoridades mallorquinas estaban investigando meticulosamente cada pequeña pista. Sin esta certeza, sin el aprecio del Sr. Ruiz hacia nosotros y nuestro hijo, probablemente nos habríamos roto con el tiempo. El investigador del Grupo de Homicidios, que en realidad nos era desconocido, se convirtió poco a poco en persona de confianza que comprendió nuestra situación y a pesar de la necesaria confidencialidad y objetividad, entabló una relación muy humana con nosotros.

Ahora, tras el éxito de la investigación, por fin poder hablar abiertamente de la muerte de Tim nos libera un poco, quizás haciendo más fácil aprender a vivir con la pérdida. Dar las gracias al persistente testigo es un sincero deseo nuestro. Sin él, Tim habría sido un turista borracho que se tumbó en la autopista y luego fue fatalmente atropellado. El compromiso del Sr. Ruiz y su equipo, la diligencia y la tenacidad de todas las personas implicadas en la investigación de la muerte de nuestro hijo no sólo ha permitido restablecer la reputación de nuestro hijo. No, el éxito de la investigación ha llevado al respeto a los investigadores mallorquines y a las las autoridades españolas en su conjunto. Después de que los medios de comunicación en España y también en Alemania informaran ampliamente sobre el maravilloso éxito de la investigación, nuestra mayor esperanza ahora es que los autores sean realmente llevados ante la justicia y que no consigan eludir el procesamiento debido a «argucias legales» para salirse con la suya. No traerá de vuelta a nuestro querido Tim pero al menos su muerte no quedaría impune.

Señoras y señores, nos gustaría hacer una reverencia por el maravilloso trabajo de investigación y y nos gustaría dar las gracias a todos los implicados en el éxito de la investigación, ¡especialmente al Sr. Ruiz, por supuesto!