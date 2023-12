El hombre que se apuñaló en Cala Mayor dijo que le habían agredido en un bar

El hombre que se apuñaló en el pecho el pasado 26 de diciembre por la noche en un piso de Cala Mayor contó a su mujer que le habían agredido en un bar de la zona. Patrullas de la Policía Nacional junto con la Policía Local se desplazaron con urgencia al domicilio de la calle Miquel Rosselló i Alemany y vieron al individuo con una herida en el pecho. Los agentes recabaron información de la pareja del hombre, que explicó que se lo encontró en la cama ensangrentado y que le había comentado que había recibido la puñalada en un bar tras una pelea.

El hombre confirmó en un primer momento la versión de la mujer, pero posteriormente aseguró que había sido ella quien le apuñaló. La víctima fue trasladada en ambulancia a un centro médico y los agentes detuvieron a su pareja como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y tras diversas gestiones averiguó que no se había producido ninguna pelea en el bar al que se refería el hombre y que se dirigió a su vivienda sin heridas.

Libre

Los accesos al apartamento no estaban forzados y, por tanto, no se podía incriminar a terceras personas. Las pesquisas realizadas por los agentes determinaron que la mujer no participó en la agresión y la dejaron en libertad.

Los investigadores decidieron entonces arrestar al hombre como presunto autor de un delito de detención ilegal tras provocar el arresto de la mujer, así como por malos tratos en el ámbito familiar. El individuo pasó ayer por la tarde a disposición del juzgado de Instrucción número 7 de Palma, que se encontraba en funciones de guardia.