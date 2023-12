Detenidos por robar dos motos e intentar atropellar a un policía en Palma

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos jóvenes acusados de robar dos motos, conducir de forma temeraria, darse a la fuga e intentar atropellar a un policía. El arresto se produjo la semana pasada cuando dos argelinos, uno de 18 años y otro menor de edad, sustrajeron una motocicleta en Palma. Los hechos ocurrieron en la barriada de Son Gotleu cuando una patrulla policial estaba realizando labores de prevención. En un momento dado, observaron a dos individuos montados cada uno en una motocicleta en dirección prohibida, circulando a una velocidad más elevada de la permitida en la vía.

Los funcionarios policiales fueron tras ellos con el fin de darles el alto, pero los chicos no tardaron en darles esquinazo debido a la gran velocidad a la que circulaban en contra dirección y poniendo en serio peligro la seguridad del resto de usuarios de la vía. Los agentes dieron batidas por la zona con la finalidad de localizar a los presuntos autores y no tardaron en localizar a uno de los chicos justo en el momento que se apeaba de una motocicleta. Los policías pudieron comprobar que la motocicleta estaba arrancada, sin llave de contacto y al solicitarle su permiso de conducir, éste indicó que carecía de cualquier permiso, apuntando el varón que la motocicleta no era suya y era de un amigo.

A su vez, los policías localizaron a un segundo sospechoso que coincidía con las características, por lo que se apearon del vehículo policial y se dirigieron hacia él. Este argelino se encontraba en compañía de unas diez personas, pero al detectar la presencia policial se dirigió hacia la motocicleta, la cual estaba en marcha, también sin llave en el contacto. El joven consiguió subirse a la motocicleta e intentó atropellar a uno de los agentes en el momento en que se dio a la fuga, no consiguiendo tal extremo porque otros compañeros lograron cortarle el paso, imposibilitando la maniobrabilidad de la motocicleta y procediendo a su arresto.

Los agentes pudieron comprobar cómo la motocicleta se encontraba con el cableado manipulado y sin llave en el contacto, presumiendo los agentes que los detenidos habían manipulado el cableado interior para realizar un puente a los vehículos, presentando ambos detenidos heridas en ambas manos, así como restos de sangre en la zona de manipulación del cableado.