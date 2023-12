Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a una mujer, de 30 años y nacionalidad española, por dejar a sus hijos de 12 y 4 años solos en casa durante toda la noche. La arrestada, que fue hallada en un conocido salón de juegos a primera hora de la mañana, está acusada de un delito de abandono de menores.

Los hechos, según fuentes judiciales, tuvieron lugar el pasado domingo día 3. El mayor de los hijos se despertó a las 5 de la madrugada porque se encontraba mal y vio que su madre no estaba en casa. Ante esa situación llamó al padre para avisarle de lo ocurrido, pero el varón cuenta una orden de alejamiento de su expareja y no podía acudir allí para no quebrantarla.

Poco después el chico telefoneó al 091 y comentó apenado «otra vez nos ha dejado solos mi madre». Asimismo el chico explicó a la Policía que en algunas ocasiones la mujer desaparece de la vivienda familiar y regresa días después. Una patrulla de los ‘zeta’ se dirigió rápidamente a la dirección que les indicó el niño en la llamada. Los agentes se hicieron cargo de los menores y los llevaron a casa de sus abuelos.

Al mismo tiempo otros indicativos de la Policía Nacional empezaron a dar batidas por distintos puntos de la capital balear en búsqueda de la madre después de que el menor les enseñara una foto. Miraron en varios ‘after’ sin dar con el paradero de la madre de los menores. Tres horas después de recibir aviso, sobre las 8.00 horas, los agentes la encontraron en un concurrido salón de juegos de Palma enfrente de una máquina tragaperras. En ese momento fue informada que quedaba arrestada por un presunto delito de abandono de menores.