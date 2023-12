El autor del crimen de Artà asegura ante la jueza que no se acuerda de nada

El autor del crimen de Artà fue excarcelado el pasado lunes para declarar ante la jueza de Instrucción 3 de Manacor. Juan Carlos Z. H., de 42 años y nacionalidad colombiana, aseguró ante la jueza que no se acuerda de nada y que aquella noche consumió una gran cantidad de alcohol y cocaína. Los motivos del apuñalamiento ocurrido el 17 de noviembre continúan sin esclarecerse. El agresor explicó que conocía de vista a la víctima Orlando Marcelo, de 35 años y origen ecuatoriano, pero no recuerda por qué decidió perseguirle 450 metros y propinarle cinco puñaladas: tres por la espalda y dos de frente.



La propietaria del bar Talaiot en el que se inició la discusión contó a este periódico que su marido separó a los dos hombres y salieron al exterior del local. La víctima, conocida como 'El Torito', era una persona tranquila y nada conflictiva. La dueña del establecimiento al que acudía casi a diario dijo que siempre contaba chistes. "Era de los borrachos chistosos que hacen reír".



'El Torito', según informó la Guardia Civil, recriminó algo a Juan Carlos Z. H. y se inició una pelea. A continuación, los dos abandonaron el establecimiento y el autor del apuñalamiento se dirigió a su domicilio y cogió un cuchillo de cocina. Orlando Marcelo, que todavía iba vestido con la ropa del trabajo, se marchó a su casa, pero a la altura del número 2 de la calle Cristòfol Ferrer Pons, frente a la Cooperativa de Artà, le alcanzó el agresor y le dio tres puñaladas por la espalda.



El hombre, que iba encapuchado, le asestó otra puñalada en el antebrazo izquierdo y la última en el hemitórax derecho que le produjo la muerte. La víctima sufrió una herida de 10 centímetros de profundidad y la fractura de una costilla. Una enfermera que se encontraba fuera de servicio vio a Orlando Marcelo tirado en la calle y empezó a practicarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar durante aproximadamente una hora.



Los sanitarios del 061 llegaron y le taponaron la herida que presentaba en el hemitórax derecho, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida. La médica forense de guardia constató la muerte de 'El Torito', que iba indocumentado. Agentes de la Guardia Civil, que también se desplazaron al lugar, realizaron varias batidas para tratar de localizar al autor de las puñaladas, pero había huido.



Al día siguiente por la mañana, el Equipo de la Policía Judicial detuvo al agresor escondido debajo de su cama en su domicilio en Artà. Juan Carlos Z. H. se acogió a su derecho de no declarar y la jueza de Instrucción 3 de Manacor ordenó su ingreso en prisión el pasado 20 de noviembre.