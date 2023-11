Piden cinco años de cárcel a dos jóvenes por extorsionar a un menor en Palma.

Dos jóvenes se enfrentan a una petición fiscal de dos años y medio de cárcel cada uno por extorsionar a un menor en Palma. Los hechos que serán juzgados el próximo mes de mayo en Vía Alemania tuvieron lugar entre los meses de julio y agosto de 2022. El Ministerio Público recoge en su escrito que los dos acusados se pusieron de acuerdo para amedrentar con amenazas a la víctima, de 14 años. Le dijeron que le harían daño si no les obedecía.



Los dos jóvenes obligaron al menor a comprar productos de escaso valor en diferentes establecimientos con billetes de 20 euros claramente falsos en los que constaba la leyenda: This is not legal [Esto no es legal]. Los procesados le exigieron la entrega del dinero legal que le devolvían tras las operaciones fraudulentas. La Policía Nacional abrió una investigación y detuvo a los dos sospechosos en la estación Intermodal de Palma.



No han podido determinarse ni los establecimientos en concreto donde se producían las compras ni las cuantías del dinero defraudado, según el relato de la Fiscalía, que acusa a los dos jóvenes de un supuesto delito de extorsión. Uno de los investigados cuenta con una condena de un año y medio de cárcel por un robo con violencia. La pena se le suspendió durante un plazo de dos años.