El 24 de diciembre de 2019 realizaron un cargo de 2.278 euros en la tarjeta de crédito de una vecina de Costitx. El estafador había comprado un vuelo a Colombia en la página web de la compañía Latam airlines. La víctima ha explicado este viernes en el juicio en Palma a través de una videoconferencia que se asustó cuando le llegó la notificación. «Me fui horrorizada al banco cuando vi que me habían hecho un cargo de 2.000 euros en la tarjeta y me dijeron que era un viaje a Sudamérica».

La mujer denunció la estafa ante la Guardia Civil de Inca, que abrió una investigación, y su banco le reembolsó el dinero, por lo que la perjudicada no reclama ninguna cantidad. «El tiempo, que es lo más valioso, y la energía, nadie me la devolverá», ha dicho la denunciante antes de colgar la videoconferencia.

Un guardia civil que investigó los hechos ha comentado que solicitaron información a la compañía aérea en la que se realizó la compra y les facilitaron una serie de datos del comprador. El agente identificó al sospechoso: un joven colombiano que vive en Reus. El acusado, que ha pedido declarar en último lugar, sólo ha respondido a las preguntas de su abogado y se ha desvinculado de la estafa.

Alegato

El enjuiciado ha contado que viajó a Colombia de vacaciones el 27 de diciembre de ese año y que los billetes los compró su padre. «No sé cómo los adquirió. He intentado hablar con él de esto, pero nos acabamos enfadando y no me dice nada». El letrado defensor le ha preguntado por qué no declaró durante la instrucción del caso cuando fue asistido por un abogado de oficio y la jueza de lo Penal número 4 de Palma, Xisca Ramis, le ha interrumpido:

-Los abogados de oficio son tan buenos como los particulares. En mi presencia y en este juzgado no se le ocurra hablar mal de los abogados de oficio porque tienen incluso más mérito que los particulares.

El joven ha continuado diciendo que su abogado de oficio en Reus le recomendó no declarar. «Y fue lo que hice».

La fiscal, que pide una condena de dos años de cárcel por un delito de estafa, ha comentado en su informe que el acusado ahora «sorpresivamente» manifiesta que fue su padre, que ni se le ha propuesto como testigo, fue el que le regaló los billetes a Colombia.