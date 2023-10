Primeras palabras de Pau Rigo tras la decisión de repetir su juicio. «Quiero agradecer a los medios de comunicación, redes sociales y personas amigas y conocidas el apoyo que han demostrado a mi persona en unos momentos muy difíciles». Así arranca la carta manuscrita remitida a los medios por Pau Rigo, el anciano de Porreres acusado de matar a un violento y peligroso ladrón cuando le sorprendió dentro de su casa robando.

«Lástima que este sentimiento de empatía no haya aparecido, de forma mayoritaria, en los juzgados, donde ha habido algunas personas que me han ayudado. También quiero agradecer su actitud hacia mí. Como dice el refrán: Dios aprieta pero no ahoga, aunque a mí me parece que aprieta bastante», prosigue Rigo.

«Soy una persona de natural optimista y espero que se haga justicia. Un abrazo de todo corazón y muchas gracias», concluye.

La presidenta del tribunal popular declaró nulo el veredicto que consideró culpable a Pau Rigo. La magistrada señala que no cabe recurso contra su resolución y el juicio con jurado se tendrá que volver a repetir en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El objeto del veredicto planteaba al jurado cinco relatos alternativos de lo ocurrido en la casa de Porreres el 24 de febrero de 2018. En ellos desgranaba todas las posibilidades. Desde un homicidio intencionado a la absolución por legítima defensa. El jurado optó por ese margen escaso por la tercera peor opción para el anciano, por la que la Fiscalía reclamaba tres años y nueve meses de cárcel. De todas las opciones solo se calificaba como desfavorable para el acusado el homicidio puro y duro, sin ningún tipo de atenuación.