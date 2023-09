Un vigilante de seguridad ha denunciado a un excompañero de los juzgados de Palma por unas supuestas amenazas: «¡Chivata! Denúnciame ahora si tienes cojones hijo de la gran puta, te voy a hacer la vida imposible», le dijo según consta en la denuncia. Los hechos denunciados tuvieron lugar el pasado 15 de septiembre sobre las 21.30 horas. El vigilante Lorenzo Borel se encontraba en su puesto de trabajo, el Instituto Anatómico Forense, situado en el Camí de Ca l'Ardiaca, cuando salió a la calle para esperar a los empleados de la funeraria para recepcionar un cadáver.

El vigilante denunciado se acercó al lugar en coche y redujo la marcha al percatarse de la presencia de Lorenzo Borel, según recoge la denuncia. «Cuando estaba frente a mí me gritó: ‘¡Chivata! Denúnciame ahora si tienes cojones hijo de la gran puta, te voy a hacer la vida imposible». El hombre no detuvo el vehículo y se marchó del Instituto Anatómico Forense.

Borel explica en su denuncia que este tipo de sucesos se han repetido en otras ocasiones y que todo comenzó el pasado 30 de marzo cuando lo denunció después de que trabajadores del Instituto Anatómico Forense lo sorprendieran tomando fotografías de su nuevo vehículo estacionado frente al edificio judicial.

«Me siento intimidado. Me he comprado una motocicleta para ir a trabajar y la oculto en el edificio para evitar que no sea objeto de vandalismo. Es conocido por todos que esta persona posee una manifiesta inquina hacia mí por haber informado a la empresa sobre una serie de irregularidades que ha cometido y que han acabado en sanciones laborales y en que ha sido apartado de los juzgados de Vía Alemania», sostiene Borel.

El vigilante de seguridad pide que se recojan las imágenes del sistema de videovigilancia del Instituto Anatómico Forense para demostrar los hechos que ha denunciado.