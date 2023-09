La Policía Local de Palma ha detenido a un menor de edad que fue sorprendido mientras realizaba una pintada vandálica en el kiosko municipal situado de la plaza del Olivar y a quien se le intervinieron dos rotuladores con los que estaba realizando las pintadas. Se trata de una de las actuaciones que los agentes están realizando en el marco de la campaña contra los grafitis que se está impulsando en diferentes zonas de Palma.

En el caso concreto del mercado del Olivar y tras la limpieza de grafitis efectuada la pasada semana, durante este fin de semana el Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) de la Unidad de Policía Judicial de la Policía Local ha vigilado la zona, dando como resultado la detención de este menor. Por otra parte y dentro del operativo de control y vigilancia que realizan unidades de la Policía Local, este fin de semana se han efectuado controles nocturnos en el camino de Jesús que han dado como resultado un total de 31 denuncias.

En concreto, se han redactado una docena por circular con la ITV caducada; tres por circular con un vehículo con la ITV desfavorable; tres por no llevar puesto el cinturón de seguridad, dos por circular con el permiso de conducir caducado; dos por circular con el permiso extranjero no válido en España; dos por circular con una tasa de alcohol superior a la permitida; dos por dar positivo en test de antidrogas; dos por circular sin seguro obligatorio; una por circular sin luces encendidas, una por circular con luces no blancas y una por transportar un mayor número de personas que plazas autorizadas.