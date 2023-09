Declara sobre la orden de alejamiento que impedía a Rodríguez acercarse al Ajuntament de Palma y sus dependencias. La Audiencia lo anuló porque no lo había pedido ninguno de los denunciantes. «Era una instrucción muy peculiar. Había mucha tensión en las declaraciones y no se corroboraban los hechos que denunciaban algunos testigos. Era un absurdo. Se daba plena credibilidad a algunos testigos y no se realizaba ninguna constatación de lo que decían. Estaba dirigida la instrucción».