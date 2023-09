El terremoto sacude hoteles de cadenas mallorquinas en Marruecos

El terremoto en Marruecos ha provocado un vuelco en el sector turístico, con miles de cancelaciones y turistas sobre el terreno. El país ha adquirido popularidad como destino turístico en los últimos años y se ha convertido en base para cadenas hoteleras mallorquinas. Las más importantes -RIU, Melià, Iberostar y Barceló- cuentan con una veintena de hoteles en la zona, algunos de los cuales se han visto sacudidos por el seísmo, aunque ninguno registra daños estructurales y lanzan un mensaje de tranquilidad: no se han producido víctimas ni entre los turistas ni entre los trabajadores.

«El terremoto ha afectado a los hoteles que tenemos en Agadir y Marrakech. Dada la intensidad, se han producido grietas e incidentes menores, pero, por suerte, nada de consideración», afirman fuentes de la cadena hotelera mallorquina RIU. Las mismas confirman que no tienen constancia de ninguna víctima, ni entre los clientes ni entre los trabajadores de todos sus hoteles en Marruecos. Al ser edificios de reciente construcción y no registrarse desperfectos notables, huéspedes y trabajadores han podido regresar al interior. No se ha efectuado ningún desalojo, aunque desde RIU, aseguran, han tomado extremas medidas de seguridad. A lo largo de este sábado, los esfuerzos de la cadena se centran en estar en contacto constante con los touroperadores para tranquilizar a familias y viajeros.

Con el susto en el cuerpo se han quedado los turistas y trabajadores de la cadena Barceló, que cuenta con siete hoteles en Marruecos, uno de ellos en Marrakech. La empresa tiene constancia de algunos desperfectos, pero ningún daño estructural. Otra de las cadenas mallorquinas afectadas ha sido Iberostar. Fuentes de la compañía confirman que se han producido daños materiales en algunos edificios e infraestructuras, que ahora están evaluando, aunque no han comprometido la seguridad de las instalaciones.

Los hoteles de Melià han corrido mejor suerte. «Al estar alejados de el epicentro del terremoto, nuestros edificios no se han visto afectados en ningún momento», han declarado fuentes de la cadena a Ultima Hora. Han adoptado medidas de seguridad preventivas, pero transmiten un mensaje de «tranquilidad absoluta».

¿Próximos viajes a Marruecos?

Touroperadores y cadenas hoteleras en los próximos días se pondrán en contacto con quienes tienen un viaje pendiente a Marruecos para ofrecer destinos alternativos en la cuenca mediterránea, debido a los daños en las infraestructuras del país. Los principales mercados turísticos afectados son alemanes, británicos y también, el mercado español.