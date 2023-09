El presidente de la asociación marroquí en Mallorca: «Hemos vivido una noche terrible»

Las consecuencias terremoto en Marruecos este sábado también se están sintiendo en Mallorca. La isla acoge a una gran comunidad marroquí, cuyas familias han sufrido en primera persona el sismo de 7 grados en la escala Richter que ha sacudido la zona de Marrakech esta madrugada. Sin ir más lejos, el presidente de la asociación marroquí en Mallorca, Yousef Jouihri, tiene a sus hijos, su mujer y su madre cerca de la zona cero: «Hemos vivido una noche terrible», reconoce.

«De repente el suelo empezó a templar y toda la casa -viven en la Medina de Marrakech- se movía de un lado a otro», cuenta su mujer. Aún en mitad de las feroces embestidas, todos salieron rápidamente y como pudieron del inmueble, por si se venía abajo. Tuvieron suerte. Su edificio ha sido de los menos perjudicados de los de alrededor; en otros, las sacudidas y los consiguientes daños, han sido mayores. A pesar de que la casa familiar sigue en pie, los familiares de Yousef han pasado la noche en la calle, «como la mayoría de la gente de Marrakech. Tienen miedo de entrar, por si se producen réplicas y los edificios acaban colapsando», apunta.

Estado de una de las calles del centro de Marrakech.

A lo largo de toda la mañana, Yousef ha tenido que gestionar no solo la preocupación por la situación de su familia, sino que a ello se le han añadido multitud de llamadas, constantes desde primera hora, de marroquíes residentes en Mallorca, pidiendo todo tipo de información a la asociación. «La gente está muy angustiada y tiene miedo». Pese a la magnitud de las pérdidas humanas -la cifra de fallecidos en todo el país asciende a más de 600-, Jouihri opina que «esto no es como Turquía, por lo que he visto y me han contado, no se han caído tantos edificios y no hay una situación de colapso como la que se vivió en febrero allí».