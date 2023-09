«Se me imputó lo más obsceno, lo más grave. Me destrozaron a todos los niveles. Me han insultado por la calle. Me han intentado agredir». Álvaro Gijon, exdiputado y exconcejal, declaró este jueves sobre los cuatro años en los que estuvo imputado en cuatro causas abiertas por el juez Penalva y el fiscal Subirán, el ‘caso ORA’ y la detención de sus padres y hermano y las acusaciones de la madame sobre drogas y prostitución. Tras ser exculpado en todas culpa en concreto al magistrado de la persecución: «Era la pieza a abatir. Aquí se hizo una cacería política, que es el deporte que más le gusta a Penalva. Entre la foto cocodrilo y la del elefante quería poner mi cabeza en su despacho. La pieza de caza mayor».

Gijón también apuntó a la existencia de un «compadreo absoluto» entre el anterior equipo de gobierno de Cort, el juez y el fiscal. «Consiguieron sacarme de la política con mentiras», dijo. A preguntas de su abogado, a través del que reclama elevadas penas de prisión al juez y al fiscal, recordó que comenzó a verse dentro de causas judiciales a partir de 2016. Primero en torno a la Policía Local, después en el ‘caso Cursach’ y finalmente en el ‘caso ORA’. En ese momento era diputado autonómico y, por tanto aforado. Afirma que, en todo ese tiempo se buscaba generar un clima en los medios que forzara su dimisión para poder arrestarle. «La presión sobre el PP era brutal». Sobre el ‘caso ORA’, que terminó con el arresto de su familia, señaló que no tomó ninguna intervención en todo el proceso y que estaba encargado de otras áreas en el Ajuntament, por lo que no pudo condicionar el proceso. «En la inoperancia o la maldad de quien hizo ese informe está que no sabe ni sumar», dijo al referirse en los errores sobre el precio del concurso. También atacó el supuesto soborno que se le imputaba y que se concretaba en un piso. Explicó que se trataba de una vivienda que había construido su padre en una promoción y que no se vendió. Se la quedó una sociedad de su hermano Teo y él adquirió esa mercantil: el piso estaba gravado con una hipoteca. «Compro con un activo y un pasivo». Insistió en que, a lo largo de todas esas causas intentó declarar de forma voluntaria en varias ocasiones ante Penalva y afirmó que el juez ordenó al Ajuntament que no le diera documentación cuando él aún era concejal y que no pudo acceder a documentos para defenderse. Noticias relacionadas Álvaro Gijón: «Era la pieza que Penalva quería abatir» Más noticias relacionadas Otro de los episodios que recordó fue el de la madame y su careo con ella. «Primero pensé que se habían equivocado, luego que les habían engañado, pero ignoraban cualquier dato que nos exculpara». La declaración no terminó y aún tiene que responder a las defensas. Además de Gijón también declararon su padre y su hermano. El primero, muy emocionado al recordar a su mujer y las secuelas tras el arresto al que fue sometida. Recordó un mensaje del grupo de wasap en el que uno de los acusados se preguntaba si la mujer lloraba. «Aún no ha parado de llorar». Antes había comparecido el testigo protegido 19, el abogado que fue el primero en hablar del ‘caso ORA’. Explicó que llegó a la causa porque defendía a un policía imputado y que a éste le preguntaron por Rodríguez y Gijón. «Me dije, ‘uy, voy a contar lo que sé’». Sobre el contrato declaró que un cliente suyo le dijo que sabía que había un amaño y que tenía documentación y que le encargó denunciarlo. No llegó a hacerlo porque el cliente «falleció en circunstancias extrañas» antes de hacerlo y nunca le enseñó los documentos. El fiscal le preguntó si no denunció esa muerte o si no fue visto por un forense. El testigo no lo sabía. Admitió que había sido condenado por agredir a un Policía Local y que eso detonara su marcha del PP donde había estado en listas incluso al Senado. También que Rodríguez rechazó ayudarle ante una orden municipal para clausurar un negocio de su familia. Sobre una entrevista que concedió a IB-3 en la que relataba su denuncia por el ‘caso ORA’, cuando el caso estaba secreto, afirmó que fue coaccionado para hacerla por un periodista. Admitió, no obstante, que antes de que se emitiera habló con Penalva y Subirán y les informó del contenido y de lo ocurrido.