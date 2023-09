'Sustos' en Madrid por la alerta del 112 en los móviles: «Si no me mata la inundación, muero de infarto»

Si algún madrileño aún no se había enterado del riesgo extremo por lluvias y tormentas en la Comunidad de Madrid ya lo ha hecho sobre las 14:30 horas de este domingo, cuando los teléfonos móviles han comenzado a emitir un pitido estridente y un mensaje alertando del riesgo extremo por lluvias y tormentas en toda la región. En la red social X, antes Twitter, muchos usuarios aseguran que parecía que se iba a dar «el final del mundo» o que han estado a punto de «morir por un infarto» debido al «susto» que se han llevado. «Como para no hacerles caso… si no me mata la inundación me mata el micro infarto que me he llevado», «casi la palmo» o «demasiado exagerado» son algunos de los mensajes que han compartido usuarios de la red social, en la que alguno rogaba «eliminadme del sistema».

Tras la activación de la fase 1 del Plan Especial de Protección Civil de inundaciones en la Comunidad de Madrid (Inuncam), la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 ha enviado un mensaje a los teléfonos móviles que se encontraban en la región informando de la situación, y en el que pedían a los ciudadanos que no salgan de sus domicilios si no es necesario y eviten coger el vehículo privado. Junto a ese mensaje ha sonado un pitido chirriante de varios segundos de duración que habrá generado más que un susto a quienes tuvieran cerca varios dispositivos. «Alerta de Protección Civil de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 (ASEM 112). Debido al riesgo extremo de tormentas en la Comunidad de Madrid en el día de hoy, nos encontramos en el nivel 1 del Plan de Inundaciones (Inuncam). No utilice su vehículo si no es estrictamente necesario y permanezca en su domicilio atento a posteriores actualizaciones informativas. Por favor, solo llame al 112 en caso de emergencia. Red Alerta Nacional- ASEM 112», rezaba el mensaje. Algunos ciudadanos han tenido «susto» doble al recibir el mensaje en dos ocasiones consecutivas, en español y en inglés, e incluso algunos han asegurado que les han alertado «de viva voz». El sistema europeo EU-Alert, integrado en la Red de Alerta Nacional, tiene por objetivo avisar a la ciudadanía ante grandes emergencias y enviar a la población información y consejos de autoprotección. El Gobierno ha implementado el sistema de alertas, en colaboración con los servicios de Protección Civil de las comunidades autónomas, en un proyecto conjunto de los ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Ministerio del Interior, como parte de la Red de Alerta Nacional (RAN) de Protección Civil. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene hasta la próxima medianoche el aviso rojo (peligro extremo) por lluvias en toda la Comunidad de Madrid, donde prevén que se puedan acumular más de 120 litros por metro cuadrado en doce horas. Estas precipitaciones en cantidades extraordinarias pueden generar gran impacto, de ahí el mensaje de alerta enviado por el 112.