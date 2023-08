«Me han dicho que a ‘La Paca’ le ha gustado mucho el libro»

El veterano periodista Pep Matas ha congregado este lunes por la tarde a unas ochenta personas en la presentación de su nuevo libro ‘La Paca, Son Banya y yo’ de Edicions Xandri. El acto ha tenido lugar en la Casa del Libro de Palma. Ha sido una jornada de reencuentros y anécdotas pasadas. En la presentación le han acompañado el editor de Ultima Hora, Miquel Serra; el periodista Antoni Planas; y el editor del libro, Sebastià Bennasar.

En este libro, Pep Matas recopila sus experiencias profesionales relativas al poblado de Son Banya y en especial a ‘La Paca’, la que fuera matriarca y por muchos considerada como una de las grandes narcotraficantes de España. «Este libro no lo he hecho de ninguna manera para defender a ‘La Paca’», ha dicho el autor nada más empezar. «Ella una vez me dijo: ‘Tú siempre has hablado mal de mí, pero lo que has puesto era verdad. Pero cuando un policía ha hecho algo malo también lo has puesto y eso los gitanos lo respetamos’. Como periodista siempre me ha interesado conocer todas partes. Lo importante del periodismo es escuchar todas las versiones, contarlas y luego que cada uno saque sus conclusiones», ha explicado.

Emoción

Matas ha reconocido estar emocionado ante la presencia de antiguos compañeros y amigos que no han querido perderse la oportunidad de reencontrarse con él en un día tan especial. «He estado trabajando 30 años con muchos de vosotros y me emociona mucho que estéis aquí», ha dicho.

El público ha llenado la sala de presentaciones de la Casa del Libro, en Palma.

El periodista también ha explicado que este libro es fruto de su compromiso con el periodismo: «Si yo sé cosas que los otros no saben, tengo la obligación de contarlas». Por último ha comentado que «a ‘La Paca’ le ha gustado mucho».

El editor de este periódico, Miquel Serra, que ha recordado como siendo director del Diario Baleares en 1985 contrató a Matas tras comprobar su talento con solo leer un breve pie de foto escrito por él, ha afirmado que «leer este libro es como meter la cabeza en un agujero que da a Son Banya y a través del cual se pueden percibir hasta los olores del poblado». «Es una aproximación fantástica a Son Banya», ha concluido.