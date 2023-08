La Policía Local de Alcúdia: de la calle a las redes

Lo que empezó como algo urgente e imprevisto, una forma de contacto con el ciudadano en tiempos de pandemia, es a día de hoy una herramienta imprescindible para la Policía Local de Alcúdia. No son ni los primeros ni los únicos, pero su gran actividad en la red, concretamente en Facebook, da pie a este reportaje. Un equipo de este periódico se desplaza hasta la comisaría del municipio para conocer de primera mano todo el trabajo que hay detrás de este muro virtual.

Bernat Cifre, agente del cuerpo con más de 34 años de experiencia, les recibe amablemente en la comisaría. Son las 22.00 horas y su turno acaba de comenzar. Es el artífice y actual encargado del perfil de Facebook de la Policía Local de Alcúdia, una tarea que realiza de forma totalmente voluntaria. «Probablemente somos tan activos porque lo lleva un agente que trabaja sobre el terreno, en este caso yo. Si es algo urgente se publica al momento, si no es urgente lo hago cuando me despierto. Cuando no trabajo los compañeros me pasan el parte», explica. En la comisaría también están el jefe de la policía municipal, Abelardo Mesías, y el regidor de Seguridad Ciudadana, Juan José Sendín. «La gente está muy contenta. Se publican las novedades día a día y creo que es muy importante para los ciudadanos», comenta este último.

Beneficios

Una breve charla saca a la luz los tres pilares, los principales beneficios, que supone la actividad desarrollada en redes sociales. El primero, la transparencia: «Estaba cansado de escuchar que solo nos paseamos y no hacemos nada, cuando muchos días no paramos. Creo que con esto la gente ha abierto los ojos y somos mucho más transparentes», explica el agente Cifre. El segundo, la prevención: «Si publicamos que cada fin de semana hacemos controles de alcohol y drogas, y las consecuencias que hay para los infractores, la gente se lo piensa más. Saben lo que hay», relata el jefe del cuerpo.

El perfil de Facebook cuenta con más de 6.500 seguidores.

Y el tercero, la colaboración ciudadana y el contacto directo: «Hemos arreglado muchos problemas, por ejemplo en peleas con heridos, con informaciones que nos llegan por mensaje privado. Evidentemente mantenemos el anonimato de estos ciudadanos que colaboran. El Facebook también es muy útil para resolver dudas, solemos recibir y respondemos muchos mensajes de ciudadanos», concluye Cifre.

Una noche de patrulla

La radio alerta al agente Bernat Cifre de una urgencia. Amablemente invita al equipo de Ultima Hora desplazado a sumarse a la patrulla y ver en directo lo que él más tarde plasmará en redes sociales.

22:35hs: Al parecer una mujer se niega a pagar su respectiva cuenta de un restaurante ubicado en la zona portuaria. Cifre, junto a su compañero de patrulla José Manuel Ogazón, se desplazan al lugar. De camino se desactiva la alerta, la mujer ha cambiado de opinión tras enterarse de que la policía iba en camino.

Los agentes se dirigen a repostar a una gasolinera cercana donde se encuentran con la Guardia Civil. «Es increíble porque a veces, después de actuaciones complicadas cuando uno aprovecha para tomarse un respiro, Bernat saca el móvil y empieza a preparar la publicación», comenta uno de los guardia civiles.

23.30hs: La Policía Local de Alcúdia, aprovechando que está siendo una noche tranquila, establece un control de patinetes y bicicletas en el paseo marítimo. No es el primero que hacen esta semana y la gente ya va con cuidado. Aún así, en pocos minutos multan a dos jóvenes que circulaban en patinete eléctrico por una zona peatonal.

Los agentes piden la identificación a un joven que circulaba en patinete por zona peatonal. Foto: ALEJANDRO SEPÚLVEDA

00:30hs: Control de tráfico conjunto con la Guardia Civil. Los dos cuerpos suman efectivos para establecer un control en la calle Príncipes de España. El día anterior, tal y como explicaron en Facebook, interceptaron allí mismo a «un conductor con una tasa de alcohol de 1’08 mg/l y dificultades para mantenerse de pie». En el control de esta noche, además de varios conductores ebrios, paran a una chica que circulaba sin carnet. «Se ha investigado a una mujer por conducir una motocicleta careciendo de permiso o licencia alguno», explicaría más tarde en el parte de la noche publicado en internet.

Un conductor entrega la documentación a un agente de la Policía Local de Alcúdia y a una gendarme francesa que colabora en verano con la Guardia Civil. Todo estaba en regla. Foto: ALEJANDRO SEPÚLVEDA

02.15hs: La noche avanza sin ningún incidente reseñable y la patrulla nocturna de la policía se traslada a la zona de fiesta. También acude al lugar la Guardia Civil. «Vaya noche más tranquila», comenta uno de los agentes de policía.

Ultima Hora abandona el lugar sobre las tres de la madrugada. Los agentes de la Policía Local continúan sobre el terreno y este periódico queda pendiente del perfil de Facebook de la Policía Local de Alcúdia para saber cómo ha terminado la noche: