Las noticias sobre la detención y la entrada en prisión de Daniel Sancho por el supuesto asesinato de Edwin Arrieta no dejan de sumarse. Pocas horas después de confesar el delito en Tailandia, el hijo del actor Rodolfo Sancho ha hablado en exclusiva con 'El programa del verano' de Telecinco. La presentadora del programa ha conseguido hablar con él antes de que entrara a prisión y una de las primeras palabras del detenido han sido que quiere volver a España.

Más allá de esto, que se podría producir si no le condenan a pena de muerte, Daniel ha asegurado que el trato de la policía con él está siendo muy bueno. «Me tratan muy bien, la Policía me trata muy bien, de hecho de lo bien que me tratan estoy cenando con ellos en un hotel de la isla de Anantara, el mejor hotel en el que he estado en mi vida. Y me han traído a cenar aquí porque han cerrado el caso», ha dicho en el programa.

Daniel también ha hablado sobre el motivo por el que habría cometido el asesinato. «Ese hombre me tenía prisionero y estaba amenazando a toda mi familia. Si no hacía lo que me pedía... Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer». «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», ha asegurado el español, de 29 años. En el programa también le han preguntado si se había sentido forzado a declararse culpable, a lo que él ha respondido: «No me sentí cómodo, pero tampoco forzado».