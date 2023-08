¿Quién es Daniel Sancho Bronchalo?

Daniel Sancho Bronchalo, uno de los hijos del reconocido actor español Rodolfo Sancho, se ha convertido en el centro del foco mediático tras haberse declarado culpable del asesinato en Tailandia de su amigo colombiano Edwin Arrieta Arteaga. «Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho», dijo en la comisaría de policía de Koh Phangan.

Daniel Sancho Bronchalo es un joven español de 29 años, hijo del actor Rodolfo Sancho que es conocido por sus papeles en series como Mar de plástico o El Ministerio del Tiempo, y de la actriz Silvia Bronchalo, que también tienen una hija que se llama Jimena. Su abuelo fue el prestigioso actor Sancho Gracia. A pesar de que sus padres y familiares estén metidos en el mundo de la interpretación, Daniel Sancho ha elegido un camino muy distinto. En su lugar, se dedica a la cocina y ha trabajado de chef en un importante catering de Madrid. También cuenta con un restaurante propio especializado en hamburguesas y tiene un canal de YouTube que se llama 'Puro Disfrute' sobre gastronomía. El cádaver de Arrieta fue desmembrado y los primeros restos, la pelvis y una pierna derecha, fueron encontrados en la turística Koh Phangan el jueves y el viernes, respectivamente, según el informe policial, que detalla que la extremidad fue hallada en un vertedero de la isla. Tras la confesión de Daniel Sancho en la comisaría declarándose culpable, sus redes sociales se llenaron de críticas e insultos, motivo por el cual se le ha cerrado la cuenta. Por otra parte, Rodolfo Sancho, que está sufriendo también las consecuencias, ha viajado desde España en cuanto ha conocido la noticia para estar con su hijo en estos momentos tan difíciles.