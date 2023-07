En el portón de acceso a una finca de Sant Jordi y en la fachada aparecieron pintadas de «Mata perros» y «Asesino». El propietario de la vivienda ha recordado este martes en el juicio que intentaron incendiar la caseta de aperos con cócteles molotov para vengar la muerte de su perra la madrugada del 31 de julio de 2022. El animal, según el hombre, murió asfixiado al engancharse la correa «con un tronco»... o «por un golpe de calor».

La Policía Nacional le avisó sobre las 5.00 horas de que habían intentado incendiar la caseta. «Anteriormente me habían intentado robar, pero no me había encontrado nada parecido a esta barbaridad». Los agentes detuvieron a un hombre de 31 años y nacionalidad colombiana que ha sido juzgada este martes. «Esta persona nunca ha sido invitada a las comidas que hacemos los sábados», ha dicho el dueño de la finca.

El sospechoso se ha desvinculado de lo ocurrido, pero ha reconocido que accedió a la finca para interesarse por la salud del animal. Los investigadores de la Policía Nacional encontraron sus huellas en una botellas de cerveza y en otra de limón, que estaban rellenas de gasolina, y el hombre ha declarado que seguramente se le cayeron cuando saltó a la vivienda. La Fiscalía pide una condena de dos años de cárcel para el sospechoso por un delito de daños por incendio y que indemnice al propietario de la finca con 3.159 euros por los daños ocasionados.

El acusado, según el relato del Ministerio Público, se introdujo en el interior de la finca y realizó diversas pintadas con pintura blanca y negra tanto en la puerta de acceso como en la fachada de la caseta de aperos. A continuación, el hombre entró en la caseta y, según la versión de la Fiscalía, prendió fuego a una botella de cristal que portaba llena de gasolina, lo que provocó varios desperfectos.

Uno de los policías que acudió a la finca ha comentado que cuando llegaron había mucho humo y enseres apilados.

-Afortunadamente no prendió, pero por lo que ustedes dicen, ¿lo prepararon para que prendiera?- ha preguntado la jueza de lo Penal número 2 de Palma al agente.

-Sí, sí. Eso estaba clarísimo. Se veía intención de incendiar aquel sitio.