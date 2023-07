Detenido un joven en Can Pastilla por cambiar la matrícula de su coche para que no le llegaran las multas

La Policía Nacional ha detenido a un joven en Can Pastilla por cambiar las placas de matrícula de su coche para que no le llegaran las multas. El arrestado, de 24 años de edad y nacionalidad alemana, está acusado de un delito de falsedad documental.



Los hechos ocurrieron el pasado miércoles de madrugada cuando los agentes se encontraban realizando labores de prevención de la delincuencia y observaron un vehículo con matrícula francesa. Los policías comprobaron que las placas de la matrícula figuraban como sustraídas y realizaron una serie de gestiones a través de la Oficina Sirene de Cooperación Internacional de la Policía Nacional. De esta forma averiguaron que las placas habían sido robadas a finales de mayo en una localidad francesa.



A continuación, los funcionarios policiales descubrieron que en el interior del vehículo había dos placas alemanas que coincidían con los documentos oficiales del coche que se encontraban en el interior del mismo. No había ningún documento a nombre del joven.

El conductor reconoció ante los agentes que cambió las placas «para que si le hacían una foto con el radar no le llegara la multa». En el interior del vehículo, los agentes encontraron también un ordenador de alta gama cuya procedencia se está investigando.