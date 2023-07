Un hombre que violó a su ex a punta de cuchillo en Capdepera fue condenado por la Audiencia de Palma a 13 años y medio de cárcel, pero con la ley del solo sí es sí se ahorrará dos años y medio. Cumplirá once. El acusado, que fue defendido por el abogado Toni Tugores Ramis, permanece en prisión desde que cometió la agresión sexual en septiembre de 2019. La víctima, visiblemente afectada, declaró en el juicio que el hombre le amenazó: «Me dijo: ‘Si me denuncias, cuando salga de la cárcel te mataré a ti y a tu hija’».

La mujer relató que el enjuiciado acudió a su domicilio donde tras una discusión le puso un cuchillo en el cuello y la forzó. «Tenía mucho miedo», declaró. La relación sentimental se prolongó durante dos años. «Siempre había discusiones porque él quería mucho sexo y yo no». La mujer decidió acabar con la relación, pero el hombre dejó las herramientas en el garaje. «Solía venir sin aviso, así que le pedí a una amiga que quería cambiar las cerraduras porque tenía miedo de que pudiese entrar». El día que su ex la violó estaba esperando a su amiga y al marido de esta para cambiar la cerradura. El acusado, que solo respondió a las preguntas de su abogado defensor, aseguró que mantuvieron relaciones sexuales consentidas y negó que sacara un cuchillo durante el tiempo que permaneció con su expareja en la vivienda.