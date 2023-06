Sobresalto mayúsculo pero esperado en Santa Maria. Los vecinos de la calle Arquitecte Guillem Forteza venían denunciando desde hace varios meses que un poste del suministro eléctrico ubicado en la citada vía presentaba un lamentable estado y que en cualquier momento podía ceder. La causa del peligro era que la madera del palo de la luz estaba totalmente podrida. A pesar de las reiteradas advertencias a los responsables de la compañía y del Ajuntament de Santa Maria del Camí, los denunciantes no recibieron una respuesta satisfactoria.

Los hechos sucedieron, a las 19 horas del pasado miércoles, cuando los residentes de la calle escucharon un fuerte estruendo. Al salir a la calle se encontraron una escena que generó cierto temor y preocupación. Resulta que los cables eléctricos habían quedado suspendidos en el aire y otros sobre los vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública. Todo ello a consecuencia de la caída del poste eléctrico sobre la fachada de una vivienda.

Afortunadamente, el impacto no ocasionó daños personales, sino algunos materiales. Rápidamente, agentes de la Policía Local de Santa Maria acudieron al lugar, acordonaron la zona, marcaron un perímetro de seguridad y alertaron a la compañía eléctrica. Con suma celeridad, los trabajadores acudieron al lugar y procedieron a la retirada de los cables y procedieron a la sustitución del poste. En la calle no se hablaba de otro tema y durante horas, los vecinos no pararon de recriminar a los empleados de la compañía, policía y Ayuntamiento su responsabilidad.