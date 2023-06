Confirman la condena por una agresión sexual a la niñera de sus hijos en Calvià

La Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la condena de un año y medio de prisión para el hombre que agredió sexualmente a la niñera de sus hijos en un domicilio de Costa de la Calma, en Calvià, en agosto de 2020. El acusado, de 53 años y nacionalidad británica, deberá indemnizar a la víctima con 4.000 euros por los daños morales ocasionados. La sección primera ha desestimado el recurso de apelación de la defensa del acusado y ratifica así el castigo que interpuso en su contra el juzgado de lo Penal número 2 de la capital balear en abril del pasado año.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.00 horas del 12 de agosto de 2020. El procesado y su familia fueron invitados por unos amigos a una barbacoa. El hombre se cruzó en el pasillo con la cuidadora de los niños, que regresaba de acostarlos en el dormitorio, y la empujó contra la pared dejándola inmóvil con su cuerpo. El agresor aprovechó para introducirle una mano en su zona genital hasta que la mujer pudo apartarle. El acusado la volvió a empujar y le introdujo de nuevo su mano hasta que la víctima logró huir.

El hombre se disculpó ante la perjudicada por lo que había ocurrido diciéndole que no sabía lo que le pudo suceder, que no era él. En el momento de los hechos, tal y como recoge la sentencia, tenía mermadas pero no anuladas las facultades intelectivas y volitivas por la ingesta de alcohol.