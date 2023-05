Piden cuatro años de cárcel a un joven por incendiar once motos y un coche en Sóller en plena pandemia

Un joven se enfrenta a una petición fiscal de cuatro años de cárcel por incendiar once motos y un coche en Sóller en pleno estado de alarma. Las llamas provocaron desperfectos en el tendido eléctrico de la calle y en la fachada de la biblioteca pública de la localidad. El acusado deberá indemnizar a los propietarios de los vehículos con 8.370 euros por los daños ocasionados. Los desperfectos en la biblioteca han sido valorados en 20.903 euros.



Los hechos tuvieron lugar sobre las 4.00 horas del 7 de abril de 2020. El joven, de 24 años, prendió fuego en el aparcamiento de motocicletas de la calle Mateu Colom de Sóller y once motos y un coche quedaron completamente calcinados. Los vecinos se despertaron sobresaltados por una serie de explosiones. «Pensé que alguien estaba tirando petardos», explicó uno de los residentes.



Cuando se asomaron por las ventanas de sus casas vieron cómo el parking de motos se había convertido en una gran bola de fuego. Las llamas, de varios metros de altura, se extendieron enseguida, pero la rápida intervención de la Policía Local permitió salvar cinco motos. Dotaciones de los bomberos de Mallorca y agentes de la Guardia Civil se desplazaron con urgencia hasta el lugar. Un vecino que vio huir al autor del fuego fue interrogado por agentes de la Policía Judicial, que se hicieron cargo de la investigación, y les dio información sobre las características físicas del sospechoso y la dirección en la que huyó tras provocar el fuego.



El joven, que había sido multado en dos ocasiones por saltarse el estado de alarma horas antes de provocar el incendio, fue detenido 10 días después e ingresó en prisión. El juicio contra el presunto pirómano, defendido por la abogada Tania Siquier, estaba previsto ayer a prevención en Palma, pero al no haber acuerdo entre las partes se fijó para el próximo mes de septiembre.