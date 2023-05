Cuatro detenidos por okupar una chabola en 'El Hoyo' mientras su dueña estaba en el hospital

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro jóvenes, todos ellos de entre 18 y 21 años, acusados de asaltar una vivienda y okuparla en el poblado chabolista de 'El Hoyo', en el Secar de la Real, mientras su propietaria estaba ingresada en el hospital. Los chicos han sido arrestados y acusados de un delito de allanamiento de morada.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando varios vecinos alertaron a la sala del 091 que en ese preciso instante había cuatro jóvenes tratando de okupar de forma ilegal una vivienda. De hecho, otros residentes del poblado confirmaron a la central telefónica policial que los okupas ya estaban dentro de la casa. Rápidamente, varias patrullas de la Policía Nacional acudieron al lugar del suceso y a su llegada pudieron observar como la puerta de la vivienda se encontraba cerrada con un candado y una cadena, encontrándose cuatro chicos en su interior.

Los agentes no tardaron en percatarse de que la legítima propietaria de la vivienda era una mujer que se encontraba ingresada en el hospital desde hacía varios días. Los ahora detenidos tuvieron conocimiento de que de forma temporal la casa estaba vacía y decidieron apoderarse de la misma. En cuestión de minutos, se personó en el lugar un abogado en representación de la mujer que se encontraba hospitalizada para denunciar in situ la okupación. Por su parte, los jóvenes trataron de justificar su acción alegando que paseaban por las calles de 'El Hoyo' y que se encontraron a un gitano que les ofreció la casa previo pago de 1.400 euros de alquiler. Además, dijeron que no les entregó contrato alguno y que se fiaron de su palabra porque ellos son buena gente.

Los detenidos son cuatro jóvenes de 18 a 21 años de nacionalidad española, dominicana, ecuatoriana y venezolana. Todos ellos, están acusados de un delito de allanamiento de morada. En ese mismo instante, los agentes entregaron las llaves de la chabola al abogado que representaba los intereses de la legítima propietaria que se encontraba en el hospital.