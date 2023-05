«Lo que nos ha contado el acusado sobre los mensajes es todo mentira. No sé qué pensaba cuando dijo que su único objetivo era subir el autoestima de esta persona. Es mentira. Basta con que sus señorías lean el contenido de los mensajes. Le escribe diariamente. Le llama 'pececito', 'bichito'. Le dice: 'Buenos días, princesa' y le pide vídeos sexys. Es evidente que tenía una fijación con esta chica, que quería algo más. El acusado creyó que podía engañar a los aquí presentes diciendo que era una labor educacional».

El fiscal Gonzalo Sans ha pronunciado un duro informe contra el exdiputado José Ramón Balanzat, de 60 años, este miércoles en el juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Palma. El representante del Ministerio Público ha mantenido la petición de condena de siete años y medio de cárcel para el expolítico por supuestos abusos sexuales a una alumna de 17 años y a su primo de 12 en Sóller.

Los hechos se habrían producido entre el 1 de octubre y el 16 de noviembre de 2020. Balanzat, diputado por Els Verds Eivissa entre 1995 y 1999 y director general de Cooperación entre 2007 y 2011, trabajaba como profesor en la escuela de adultos de Sóller. Durante las clases que se llevaban a cabo en la biblioteca municipal, según la versión de la Fiscalía, realizó diversos tocamientos a su alumna. El acusado le envió numerosos mensajes de WhatsApp como por ejemplo: «Qué suerte tiene tu novio por poder abrazar y besar a una chica preciosa e interesante como tú».

La menor declaró a puerta cerrada este martes en el juicio y confirmó los abusos sufridos. Balanzat negó los cargos y apuntó a una posible venganza porque no le quiso regalar un ordenador. «Creo que me denunció porque le corté el grifo y ahí se rebotó». Aseguró que quería hacerla sentir «importante, querida y respetada». El entonces profesor explicó que no se comportaba así con todas sus alumnas. «Nunca había tenido a alguien con esta problemática social. No tenía un duro, estaba sola, sin amigos y tenía la autoestima baja. Pensé que tenía que conjugar la parte académica con un apoyo que fuera más allá». El hombre en una de las múltiples conversaciones le pidió por WhatsApp fotografías de cuerpo entero.

-¿Cómo podía esto mejorar su autoestima?- preguntó el fiscal.

-Bueno, no lo sé, no tenía ningún objetivo en especial. No le pedí que fuera en ropa interior, desnuda ni nada de esto.

A mediados de octubre, el acusado supuestamente besó al primo de 12 años de la chica cuando se encontraban a solas en un aula. El acusado relató que era un chico que tenía problemas de identidad de sexo. «Me contó que se sentía mujer, que le gustaría maquillarse y que tenía problemas con chicos de la escuela. Fue una conversación emotiva de 20 minutos y cuando acabamos de hablar le di un abrazo. En ningún momento le di ningún beso. Ni en la mejilla ni en la boca. Jamás». El menor, que también intervino a puerta cerrada, ratificó su denuncia y manifestó que el profesor le besó en los labios.

El abogado de la defensa, Toni Bennàssar, ha solicitado la absolución de José Ramón Balanzat tras considerar que no han quedado demostrados los tocamientos denunciados. «No hay ni una sola referencia a la pedida de favores sexuales. Aquí no vamos a entrar a un juicio moral sobre si está bien que un profesor llame 'pececito' a una alumna a la que saca 40 años», ha indicado el letrado. «La alumna quería sacar un beneficio económico y cuando le hace retornar el dinero es cuando le denuncia». El exdiputado ha rechazado hacer uso del turno de la última palabra y el juicio ha quedado visto para sentencia.