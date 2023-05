La fiesta del tardeo de Sóller acabó antes de lo previsto por culpa de un grupo de vándalos y delincuentes que se dedicaron, hasta en tres ocasiones, a lanzar piedras y otros objetos contundentes contra el escenario. En una de estas veces, una piedra de dimensiones considerables alcanzó en la cabeza a una chica que estaba tranquilamente presenciando el concierto, precisando ser atendida por los equipos de emergencia y asistida con posterioridad en el PAC de la localidad.

Los hechos, según información próxima al caso a la que ha tenido acceso Ultima Hora, se produjo sobre las 00:10 horas. En ese momento, por tercera vez durante la tarde-noche varios jóvenes lanzaron piedras contra el escenario. Una de estas, alcanzó en la ceja a la víctima que comenzó a sangrar de forma abundante. A pesar de la aparotosidad, la lesión es leve. Rápidamente, el servicio sanitario dispuesto en el concierto la atendió y le recomendó que acudiera al PAC.

Al no tratarse de un hecho aislado y para no poner el riesgo la seguridad de las personas, la Policía Local de Sóller con muy buen criterio, decidió adelantar el cierre del concierto y comenzar a desalojar el campo de fútbol. Finalmente, la evacuación del público se realizó de forma tranquila y sin registrar ni un solo incidente más. De hecho, hubo muchos de los participantes del evento que no se percataron del incidente. No obstante, el público fue alertado en repetidas ocasiones por megafonía para que cesaran de lanzar piedras al escenario.