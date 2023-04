Condenado un hombre en Palma por pedir fotos desnuda a una niña de 10 años

Un hombre aceptó este martes en un juzgado de lo Penal de Palma un año y medio de prisión por pedir a través de WhatsApp e Instagram fotos desnuda a una niña de 10 años. El acusado, español de 35 años, se declaró culpable de un delito continuado de abuso sexual. Asimismo deberá abonar 2.000 euros a la perjudicada por daños morales y no podrá ni acercarse ni comunicarse con ella durante los próximos cuatro años.

Los hechos enjuiciados se remontan a diciembre de 2020. El procesado contactó con la menor a través de WhatsApp y empezó mantener conversaciones que se prolongaron durante un tiempo. En dicho intercambio de mensajes el varón, que por aquel entonces contaba con 33 años, le pidió a la niña, de 10, si quería ser su novia. Y seguidamente le pidió una foto. La chica se negó. Tras esto, y lejos de desistir, el imputado volvió a la carga unos días después. Esta vez se creó un perfil de Instagram con nombre de mujer y volvió a contactar con la niña. Tras ganarse la confianza de la perjudicada logró que esta le enviara fotos desnuda y masturbándose. Días después la familia de la menor puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, que acabó deteniendo al hombre el 17 de febrero de 2021.

El abogado del procesado, Toni Serra, solicitó la suspensión de la pena de prisión y ni la Fiscalía ni la acusación particular, ejercida por el IMAS, se opusieron. Así, el varón no entrará en la cárcel siempre y cuando no vuelva a delinquir en tres años, abone los 2.000 euros a la menor antes de 20 meses y realice seis meses de trabajos comunitarios.