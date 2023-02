Desprendimientos en la UIB: «¡Esto se cae a cachos!»

Un escenario casi de bombardeo es lo que se han encontrado este martes los alumnos más madrugadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB). Las intensas lluvias de los últimos días en Mallorca han provocado numerosos desprendimientos y goteras en el edificio Anselm Turmeda, hasta el punto de que la Universidad se ha visto obligada a anular las clases y declarar la jornada de este martes como «no lectiva». Pese a lo aparatoso del incidente, afortunadamente no ha habido que lamentar heridos.

Techos desprendidos, papeles por el suelo, goteras...La borrasca Juliette ha pasado factura a la facultad de Ciències Matemàtiques i Informàtica, que ha amanecido con múltiples destrozos. En un aula en la que se estaba impartiendo una de las primeras clases del día ha caído un trozo del techo ante el asombro de todos. «Cuando he llegado, me he encontrado con goteras en la primera planta. Había trozos de techo que se caían», cuenta Jesús Castillo, alumno de primer curso de Ingeniería Informática. Ha llegado a las 8:20h a la UIB y, pese a que había zonas ya precintadas en las que se estaban reparando los daños, «había otros sitios sin precintar en los que de repente se caían más trozos de techo». La segunda planta, donde se ubica la biblioteca, también ha sufrido filtraciones. Desde la UIB aseguran que ya se han limpiado los espacios afectados.

Tras los primeros avisos, los grupos de Whatsapp de los estudiantes han ardido. «¡Que se ha caído un trozo cerca de donde estaba yo!», «¡Esto se cae a pedazos, fuera coñas!». Había, al principio, quienes creían que se trataba de una broma, hasta que han recibido el mail de Rectoría, pasadas las 9:30h, en el que se informaba de la suspensión de la actividad lectiva. El temporal está ocasionando numerosos cortes de carreteras y la interrupción del suministro eléctrico en algunos puntos de Mallorca. Esto podría impedir el correcto funcionamiento de las clases en línea para una parte del alumnado, ha explicado la Universidad en un tuit. También ha recomendado al personal evitar el desplazamiento en el campus por carretera y ha pedido hacer teletrabajo y clases en línea.