La Policía Nacional detuvo el pasado jueves a un hombre, de nacionalidad dominicana y 42 años, acusado de intentar clavar unas tijeras a un médico en un centro sanitario de la capital balear. El arresto tenía antecedentes por hechos similares con sanitarios, ya que tiempo atrás amenazó de muerte a otro. El juez de guardia decretó ese mismo día su ingreso en prisión por un delito de tentativa de homicidio.

Los hechos se remontan a la mañana de este pasado jueves cuando el varón acudió al centro médico, ubicado cerca de la plaza España de la capital balear, para ser atendido de unas lesiones en la pierna provocadas por un accidente de tráfico semanas atrás. Una vez explicado el tratamiento a seguir, los sanitarios le explicaron que debía esperar en la sala de curas. Instantes más tarde el médico, quien regresaba tras ausentarse unos instantes, pudo observar como en la mesilla de al lado de la camilla había un teléfono móvil, en modo vídeo, grabando.

El facultativo fue coger el teléfono comentándole al paciente que no podía grabar allí sin su consentimiento. Esto no lo sentó nada bien al agresor, que se abalanzó sobre él y empezó a golpearle con algo metálico en el pecho y en la espalda, que poco después descubrió el doctor que eran unas tijeras, que no pudo clavárselas al presentar una punta roma de seguridad.

Los gritos del médico se escuchó por toda la clínica y varios compañeros se presentaron en la sala, ayudando a sujetar al atacante y dieron aviso a la Policía Nacional. En unos pocos minutos acudió una patrulla de zetas y arrestaron al hombre. Ese mismo día pasó a disposición judicial en Vía Alemania y el juez de guardia lo envió a prisión.