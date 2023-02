Un hombre aceptó ayer una condena de un año de cárcel por besar los genitales a una joven que se quedó dormida en un domicilio de Palma. El acusado, de 40 años y nacionalidad colombiana, se declaró autor en el juicio de un delito de abuso sexual y deberá indemnizar a la víctima con un total de 1.500 euros por los daños morales ocasionados.

Los hechos enjuiciados tuvieron lugar sobre las 6.30 horas de la madrugada del día 25 de septiembre de 2021. El hombre se encontraba en una vivienda situada en la calle Marqués de Fontsanta de Palma en la que coincidió con la perjudicada. El acusado, según sostiene el Ministerio Fiscal en su escrito, aprovechó que la mujer se encontraba dormida sobre un mueble para bajarle las bragas y besarle la entrepierna y la zona exterior de sus genitales. La víctima se despertó y propinó un empujón al hombre, que acto seguido se marchó del lugar.

La mujer, tal y como recoge la Fiscalía, a raíz de este episodio experimentó sentimientos de repulsa y malestar. El Ministerio Público solicitaba al inicio del proceso judicial una condena de dos años de prisión para el hombre por un delito de abuso sexual. La representante de la Fiscalía rebajó su petición a un año tras llegar a un acuerdo con el abogado del acusado.

La titular del juzgado de lo Penal 2 de Palma acordó la suspensión de la pena de cárcel con la condición de que no cometa ningún delito durante los próximos dos años. El hombre no podrá acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse con la perjudicada durante un año. Ayer en el juicio aceptó un año de libertad vigilada. La jueza le insistió en que no podía comunicarse con la víctima. «No la conozco», respondió él.