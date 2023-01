Sigue la polémica en torno a los Feroz. En la madrugada del domingo se produjeron dos presuntas agresiones sexuales -a una mujer y a un hombre- en una de las fiestas posteriores a la entrega de premios. Una de las víctimas que denunció los hechos es la actriz Jedet. A pesar de que su denuncia fue anónima, en el programa Fiesta de Telecinco se destapó su nombre y también el de su presunto agresor. Este lunes, Bob Pop ha querido tratar el tema y ha contado que también fue acosado por Javier Pérez Santana.

El escritor ha confesado públicamente lo sucedido con el famoso productor: «Yo estaba hablando con gente y él vino como tres veces a intentar comerme la boca sin mi permiso mientras yo le esquivaba como podía, pero ¿sabes qué pasa? yo en ningún momento pensé que eso se podía denunciar. Pensé, bueno, pues me ha tocado mi cuota de borracho baboso que te toca en todas las fiestas y te aguantas». Durante el programa de Cadena Ser, el crítico y guionista ha aplaudido los avances a la hora de denunciar una situación de violencia o acoso sexual en España. Tanto es así que ha explicado que «mi generación asume que eso es lo normal (el no denunciar estos casos). Yo en ningún momento pensé voy a llamar a alguien para que este tío se vaya. Seguramente hice mal. Asumamos que hay cosas que no tenemos que aguantar ni de un borracho ni de nadie».

Todo explotó este fin de semana en el programa Fiesta de Telecinco. El colaborador Saúl Ortiz desveló que una de las denunciantes era la actriz Jedet. Amor Romeira, que también se encontraba en plató, habló con su amiga y explicó que la artista no quería que su nombre saliera a la luz: «Tiene miedo de que el tema le perjudique, ya que era una denuncia anónima». Eso sí, Jedet aclaró que las agresiones sexuales son dos hechos distintos: «Ella denuncia a una persona y el otro chico denuncia a otra persona, son casos paralelos». Además, la canaria señaló que el denunciado, Javier Pérez Santana, estaba en los premios «porque ha hecho una película basada en la transexualidad». El productor de cine quedó en libertad con cargos la noche de este domingo.

Desde la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) han emitido un comunicado manifestando su «repudia» e indicando que «condena rotundamente las agresiones sexuales que se han denunciado en la fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz 2023». «El equipo de seguridad del evento intervino nada más saber del hecho, aislando a los agresores y asistiendo a las víctimas», han apuntado en el documento, en el que han señalado que se solicitó presencia policial «de forma inmediata», que se han hecho cargo de las denuncias.