Ocho miembros de una familia, entre los que había cinco menores, fueron encontrados muertos a tiros dentro de una vivienda en la comunidad agrícola de Enoch City, en el estado norteamericano de Utah, informaron las autoridades locales. Los oficiales de policía descubrieron el crimen el miércoles al realizar un control de los servicios sociales en la vivienda, localizada en esa ciudad donde residen unas 8.000 personas, al suroeste de Salt Lake City, según medios locales.

Los funcionarios locales no dieron a conocer de inmediato más detalles sobre los fallecidos o las circunstancias que han podido rodear los hechos. «En este momento, no creemos que haya una amenaza para el público o que haya sospechosos en fuga» en relación con este suceso, señalaron los investigadores en un comunicado y agregaron que las pesquisas continúan. Fuentes oficiales dijeron que las autoridades no tenían información sobre los motivos que provocaron el suceso y que probablemente llevaría días poder obtener conclusiones sobre los hechos.

El director administrativo de la ciudad, Rob Dotson, explicó que normalmente se realiza una verificación por parte de los servicios sociales en un hogar cuando otros vecinos plantean inquietudes o no han visto a algún residente durante un período de tiempo inusual, pero no proporcionó más detalles sobre la situación de esta familia, según la prensa local. «Esta comunidad siente remordimiento, siente dolor», dijo Dotson. «Hay amigos, vecinos y familiares que están sufriendo por este incidente», precisó. Por otra parte, el distrito escolar de Iron, en Enoch, publicó un comunicado en el que informaba de la tragedia en la que fallecieron cinco estudiantes. Es un hecho que «generará muchas emociones, preocupaciones y preguntas para todo nuestro distrito escolar, especialmente para nuestros estudiantes», agregó la nota.

Según explican medios estadounidenses, los vecinos de esta comunidad rural están muy unidos y las casas rara vez cambian de propietarios, lo que garantiza que casi todos los ciudadanos se conozcan.

Aaron Diamond, un residente de Enoch City, dijo a The New York Times que conocía bien a los fallecidos porque asistían a la misma iglesia que él. «Eran una familia maravillosa, maravillosa», dijo, y agregó que el padre había trabajado para una compañía de seguros. «Todos estamos conmocionados y desconsolados», dijo Diamond. «La gente que vive aquí ama a sus vecinos». «Nuestros corazones están con todos los afectados por esta violencia sin sentido. Por favor incluyan a la comunidad de Enoch en sus oraciones», dijo por su parte en Twitter el gobernador del estado, Spencer J. Cox.