La ley del ‘solo sí es sí’ beneficia a un hombre que violó a un joven en Palma

La ley del ‘solo sí es sí’ ha beneficiado a un hombre que violó a un joven en un centro de acogida de Palma. El acusado aceptó ayer una condena de dos años de cárcel por obligar a la víctima a practicarle una felación después de intentar penetrarle y darle un puñetazo. El presidente del tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, Jaime Tártalo, recordó al acusado que su condena se vio beneficiada por la nueva norma. El agresor, de 39 años y origen marroquí, indemnizará a la víctima con 2.120 euros por los daños morales y las lesiones.

El tribunal tuvo en cuenta las circunstancias atenuantes de toxifrenia por su grave adicción a las drogas y de reparación del daño después de que haya abonado parte de la indemnización. Los hechos ocurrieron el 1 de enero de 2021 sobre las 1.00 horas. El hombre se dirigió a la habitación de la víctima, que tenía 19 años, y comenzó a darle besos poniéndose encima de él. Ante la negativa y resistencia del perjudicado a mantener relaciones, el procesado reaccionó de forma agresiva propinándole un puñetazo en el mentón.

A continuación, le inmovilizó y le tocó sus partes íntimas para intentar violarle, pero no lo consiguió porque el joven se lo impidió. Tras esto, le obligó a realizarle una felación y cuando la víctima se resistía el acusado le levantaba el puño. A raíz de este episodio, el chico sufrió una cervicalgia.

La fiscal reclamaba una condena de ocho años de cárcel para el hombre y la acusación particular 12, pero llegaron a un acuerdo con el abogado defensor, Rafa Llompart, y rebajaron la petición a dos años. El acusado no entrará en la cárcel.