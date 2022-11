El torrente de Lassarell, donde este lunes murieron dos personas y rescataron con vida a una tercera, forma parte de la lista de los sitios para hacer senderismo y barranquismo de Mallorca. Con una dificultad medio fácil y un salto de 40 metros de alto, este torrente tiene un recorrido aproximado de 2.500 metros y un desnivel 350. A pesar de que en unas condiciones normales no supone un gran riesgo, en el momento en que hay fuertes lluvias se convierte en una zona peligrosa.

Precisamente, Xisco Fanals, presidente de la Federación Balear de Montañismo y Escalada, explica que uno de los problemas que puede presentar el recorrido del torrente es el tiempo que tardas en acabar de hacerlo. «Si no fuera por el tiempo que tardas realmente sería un torrente catalogado como fácil, pero este esto le da un plus de dificultad». Realmente, sigue, «no es muy técnico porque hay muchas zonas por las que puedes salir del torrente». En este punto sale la pregunta de porqué no pudieron salir a tiempo las víctimas. «Justamente el único punto en el que no hay salida es donde ellos se quedaron, si hubieran estado 100 metros adelante o 100 metros atrás, seguramente podrían haber salido sin tener muchos problemas y la situación hubiera sido diferente».

Una peculiaridad que pocos saben

Esta, según el presidente de la Federación, no es la primera vez que se ha tenido que activar un rescate y eso se debe a una peculiaridad que muy pocos saben. La cuenca donde cae el agua de la lluvia no va directamente hacia el torrente sino que se va llenando poco a poco hasta que colapsa y luego suelta el agua de golpe.

Esto, según Fanals, hace que el nivel del agua suba de golpe y coja por sorpresa a quien este haciendo el recorrido. En este sentido, lamenta que se juntaron dos factores que pocas veces se juntan. «Si hubieran salido media hora antes o media hora después», ha asegurado.

Recomendaciones

Ante este último incidente, Xisco Fanals, ha querido dar algunas pautas para los que estén interesados en meterse en el mundo del barranquismo. Lo primero de todo es que en este o en cualquier actividad de montaña «se tiene que planificar antes de hacerla». «Es importante que se miren las condiciones meteorológicas y saber las peculiaridades del recorrido», remarca.

Además, asegura que es muy importante estar en un buen estado físico para poder terminar el recorrido. Para los principiantes, recomienda «formación, formación y más formación», ya que tener los conocimientos necesarios evita que se produzcan accidentes que se pueden prevenir.