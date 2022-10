«Nunca he realizado ninguna práctica sexual a este alumno, es todo por dinero»

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares ha iniciado este jueves el juicio contra un conocido profesor de baile y su marido por supuestos abusos sexuales a un alumno menor de edad. Los dos acusados, para los que la Fiscalía reclama 11 años y 11 meses de cárcel, han negado de forma rotunda los hechos y atribuyen la denuncia a un conflicto empresarial que mantenía el profesor con la socia propietaria de la academia, la madre de la víctima: «Era como un hermano para mi, éramos familia pero nunca realizamos ni le hemos propuesto ninguna propuesta sexual. Es por dinero», ha asegurado el popular coreógrafo. La víctima, que ha declarado tras un biombo, ha rememorado algunas de los episodios: «Le ponían motes a mi pene, me hacían tocamientos, dormía con ellos. Me hicieron creer que era algo normal, cosas que pasaban entre amigos», ha explicado.

Los acusados fueron detenidos en mayo de 2019 en un apartamento de Magaluf tras una investigación de la Guardia Civil de Calvià. Los hechos ahora juzgados se iniciaron supuestamente en un viaje en el que el profesor viajó con la víctima, de 13 años, a Sevilla en 2015. Según la víctima, el acusado, de 33 años compartía habitación con el menor y le propuso que se masturbaran mutuamente, pero el niño se negó. A continuación, el profesor lo convenció para que lo hiciera en el baño mientras el adulto se tocaba en la cama. «Le dije que me daba vergüenza hacerlo allí delante y me dijo que podía ir al baño, que él lo haría en la cama. Así lo hice», ha relatado el ex alumno.

Después de aquel viaje, entre 2016 y 2018, el procesado habría convencido en repetidas ocasiones a su alumno para que se realizaran tocamientos juntos. Otro episodio relatado durante el juicio por la víctima se remonta a un viaje de baile a Estados Unidos: «Estábamos sentados los dos y mi madre al lado. Me pidió si podía acurrucarse conmigo y le dije que sí. Por debajo la manta empezó a realizarme tocamientos hasta y terminó masturbándome.» El marido del profesor supuestamente también convenció al menor para tocarse de forma mutua y para realizarle felaciones en el domicilio que compartían ambos encausados, así como en los hoteles en los que se hospedaban con motivo de campeonatos o exhibiciones de baile.