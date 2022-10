El jurado declara culpable de asesinato con alevosía a Antonio Cortés

El tribunal popular ha emitido la tarde de este jueves el veredicto de culpabalidad hacia Antonio Cortés, el acusado de acabar con la vida de Remedios Cortés, su expareja y también prima, en noviembre de 2020 en Palma. El jurado considera que cometió un delito de asesinato con alevosía, incluyendo las agravantes de parentesco y de género. También han apreciado las atenuantes de toxifrenia leve y confesión tardía que solicitaba la defensa del procesado, ejercida por Julio Romero. La Fiscalía ha fijado su petición de pena finalmente en 23 años de prisión -y no en los 25 que solicitaba inicialmente-, al igual que la acusación particular y la popular. También piden que el hombre indemnice a los cuatros hijos que tenían en común con 100.000 euros a cada uno y a los padres de la víctima con 50.000. El juicio ha quedado visto para sentencia.

El trágico 3 de noviembre de 2020 Remedios le pidió a Antonio quedar. Al menos eso explicó él. «Ella me insistió para quedar para hablar del tema de los niños y yo accedí a quedar por ellos. La recogí en su casa y me dijo que fuéramos a un sitio donde no nos viera nadie», dijo. Descartó que hubiese un problema de celos. «No me aguantaba y yo quería que hiciera su vida, lo tenía asumido», recordó. También, antes de entrar en detalles de lo que ocurrió en el coche, recordó que ese día «me puse a beber con los compañeros de trabajo y también fumé muchos porros y consumí mucha cocaína».

Una vez en el vehículo, y camino del polígono de Son Rossinyol, empezaron los problemas. Según él se agredieron mutuamente y ella cogió un destornillador de la guantera. Se lo arrebató y se lo clavó. Después la metió en el maletero creyendo que estaba muerta. En ese momento abandonó el polígono y condujo en dirección al Camí de Ca na Verda, en es Secar de la Real. Mientras esto ocurría Remedios pudo salir del maletero y quiso apearse del coche. Cuando Antonio se dio cuenta perdió el control del coche y tuvo un accidente. La mujer echó a correr como pudo y él la alcanzó. En ese instante comenzó a golpearla. «Primero la arrastré y luego le pegué con una piedra».

Hasta la muerte. Más tarde le quitó la ropa e intentó deshacerse del cuerpo tirándolo a la zona del torrente. Horas más tarde él mismo llamó a la Policía Nacional y confesó que había matado a la que era la madre de sus cuatro hijos.