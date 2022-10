El punto negro de la Vía Conectora Ma 30, a la altura de la rotonda de CHL-Son Ferriol donde hace tres semanas perdieron la vida tres jóvenes en accidente de tráfico, registró entre 2019 y 2021 (últimos datos de los que se disponen) 91 accidentes, dos de ellos mortales. En 2021 fallecieron allí dos jóvenes en un accidente de moto a los que se suman los tres que perdieron la vida el pasado 17 de septiembre tras perder el control de vehículo y chocar con un camión. Los últimos accidentes mortales se han producido en el cambio de rasante entre el kilómetro 1 y 2 del tramo 2 de la Vía Conectora.

El departamento insular de Carreteres aún no dispone de las cifras de siniestralidad del tramo en 2022, a la espera de que la Dirección General de Tráfico los facilite a finales de año. No obstante, según el registro histórico, la accidentabilidad se ha reducido en un 23,53 % desde que finalizaron las obras de reforma y ampliación en la vía en enero de 2019. En la carretera, que ya era un punto negro antes de la intervención, no hay previsto adoptar hoy nuevas medidas para reforzar la seguridad. El tramo ya dispone de señales verticales y de bandas que obligan a reducir la velocidad.

La punta de accidentes en la carretera Ma 30 se alcanzó durante el trienio 2016 al 2018, con 119 siniestros. En este último trienio (2019-2021) se han producido 91. «Teniendo en cuenta que las últimas obras ejecutadas en la Vía Conectora, fueron las del Tram II y que se inauguraron a principios de 2019, observando las estadísticas y datos, la tendencia de accidentes en el tramo indicado es descendente. Concretamente, puede decirse que la accidentabilidad en éste se ha reducido desde la ejecución de las obras (2019), en un 23,53%», indican fuentes del departamento.

En los últimos veinte años se han registrado un total de 825 accidentes en toda la Vía Conectora que tiene una longitud total de 8 km. Entre 2001 y 2021 hubo una media de 37,5 accidentes anuales, diez de ellos mortales. La mayor parte de los accidentes mortales (8 fallecidos) ocurrieron entre los años 2001 y 2013, mientras que entre los años 2014 y 2021 hubo 2 fallecidos. A estas cifras habría que sumar los registros de 2022 en los que se incluirán las tres últimas víctimas mortales. De este modo, si comparamos los tres últimos años con la media anual de accidentes, no se han producido más accidentes de lo normal: 36.3 accidentes frente a los 37.5 de media desde 2001.