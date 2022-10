Detenido un turista por intentar que una animadora le hiciera una felación en un hotel del Port d’Alcúdia

La Guardia Civil ha detenido a un turista británico por intentar que una animadora le practicara una felación en la habitación de un hotel del Port d’Alcúdia. El arrestado fue trasladado este viernes hasta los juzgados de Inca, donde se celebró un juicio rápido y aceptó seis meses de cárcel por un delito de coacciones. Los hechos se produjeron ese mismo día por la mañana. La Guardia Civil recibió el aviso de que la animadora había sufrido un intento de agresión sexual en el interior de la habitación del hotel en el que se hospeda.

La víctima explicó a los agentes que sobre las 6.30 horas le llamaron a la puerta y al abrir se encontró al hombre, que iba bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y la agarró de las muñecas mientras le decía en inglés Go down, Go down [Baja, baja] y trataba de bajarse los pantalones. La trabajadora consiguió zafarse del turista y huyó corriendo de la habitación. Una de las limpiadoras del hotel comentó a los guardias civiles que a ella también le propuso mantener relaciones sexuales y que el joven iba tocando las puertas de las habitaciones.

Los agentes pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la recepción del hotel y consiguieron identificar al sospechoso. Era un joven de 175 centímetros de altura, aproximadamente, pelo corto castaño y con tatuajes en ambos antebrazos. Iba sin camiseta, con un pantalón corto y en chanclas. Los trabajadores del hotel facilitaron a la Guardia Civil la habitación en la que se hospedaba el agresor y el hombre, de 27 años y nacionalidad británica, fue detenido.