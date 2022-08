El conductor temerario de la Serra: «Lo que he hecho no tiene perdón y pagaré por ello»

El conductor temerario de la Serra de Tramuntana, imputado por la Guardia Civil de Tráfico, se arrepiente y pide perdón. Para ello ha utilizado un grupo de WhatsApp, con 230 participantes, llamado ‘Concentraciones coches y motos’, donde se concentran los amantes de motor balear. En su escrito, el conductor dice: «Buenos días chicos. No debería dar explicaciones a nadie, pero he estado leyendo muchísimos comentarios en diferentes webs y, simplemente. Quiero aclarar un par de puntos. En primer lugar, se las dan de listos diciendo que me están investigando cuando la realidad es que fui yo el que, voluntariamente, me presenté en la Comandancia antes de que saliera la primera noticia», afirma el protagonista de esta historia.

«No he sido detenido ni me han retirado el coche y tampoco el carnet. Por supuesto me enfrento a lo que la ley me tenga preparado. Muy posiblemente será retirada de carnet, pero lo asumo y es lo que hay. En cuando a la gente que dice que si subo los vídeos etc. Quiero decir que ese vídeo tan viral no lo subí yo, lo hizo el motorista. No quiero opinar de la gente que hay por ahí deseándome la muerte», prosigue en su escrito.

«Vuelvo a hacer público que pido disculpas. Lo que hice no tiene perdón, no tiene excusas, pero llevo una muy mala racha depresiva de más de 8 meses y, repito, no es excusa ni muchísimo menos. Hay momentos en los que la mente te traiciona y no piensas en las consecuencias. Solo quería aclarar un poco el tema», concluye el conductor imputado. El investigado circulaba por la carretera de la Serra, en el tramo comprendido entre Banyalbufar y Esporles, realizando adelantamientos de manera temeraria en línea longitudinal continua y derrapando al trazar las curvas. Para ello, no dudaba en invadir el sentido contrario por donde circulaban otros vehículos.